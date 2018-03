Opnieuw gewonden bij confrontaties aan de grens tussen Gaza en Israël

Groepjes Palestijnen zochten vandaag opnieuw de confrontatie met het Israëlische leger. Het leger vuurde waarschuwingsschoten af toen een groep stenen over een grenshek gooide, maar volgens lokale autoriteiten is er ook gericht gevuurd. Een verslaggever van AP zag hoe Israëlische militairen twee Palestijnen in de benen schoten toen ze te dicht bij de grens kwamen.

Het Israëlische leger onderzoekt wat er vandaag precies is voorgevallen. De sfeer blijft gespannen, sinds vrijdag verscheidene mensen om het leven kwamen bij massale protesten. Het was een van de bloedigste incidenten in jaren in de streek.

De Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de doden en gewonden in de Gazastrook. De Palestijnse VN-ambassadeur zei op zijn beurt teleurgesteld te zijn dat de Veiligheidsraad het "gruwelijke bloedbad" niet veroordeelt.

Duizenden Palestijnen herdachten vandaag in de stad Gaza de 15 Palestijnse mannen die vrijdag door het Israëlische leger zijn doodgeschoten. De Palestijnse president Mahmoud Abbas had vandaag een dag van nationale rouw uitgeroepen. Winkels in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem bleven dicht.

De Hamasbeweging en andere Palestijnse groeperingen willen de komende zes weken nog demonstraties blijven organiseren. Het hoogtepunt wordt verwacht op 15 mei, dan is het zeventig jaar geleden dat de staat Israël werd uitgeroepen. Honderdduizenden Palestijnen sloegen toen op de vlucht of werden uit hun huizen verdreven.

