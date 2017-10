Opnieuw geen titel voor de Nederlandse volleybalsters

De uitbreiding van het Europese zilverwerk stemde de Nederlandse volleybalsters niet tevreden. Na de imponerende triomf in de halve finale op Azerbeidzjan gaven zij in koor aan dat goud in de eindstrijd tegen Servië het enige doel was. Het werd echter weer zilver, net als in 1999, 2009 en 2015. Servië, al Europees kampioen in 2011, was te sterk voor de ploeg van coach Jamie Morrison.

Een week geleden zegevierde Servië in de groepswedstrijd al over Nederland. Toen werd het 3-0, zondag in Bakoe pakte Oranje de derde set. De hoop op een goed resultaat vervloog in de vierde set, waarin Servië al snel een gat sloeg en het spel van Nederland uiteen viel. Met een netservice bezorgde aanvoerder Maret Balkestein de Serviërs de eerste matchpoints, waarvan het tweede werd benut: 25-20, 25-22, 17-25, 25-18.

De finale had een aantal overeenkomsten met de eindstrijd van twee jaar geleden in Rotterdam. In Ahoy hadden de Nederlandse speelsters destijds ook moeite met de hoge blokkering van de Russinnen. En in de destijds met 3-0 verloren finale haalde Lonneke Sloetjes haar beste vorm niet. De vrijwel altijd makkelijke scorende diagonaal van het Turkse Vakifbank kwam tot slechts negen punten, en dat is ver beneden haar niveau.

Met name Boskovic vormde een ware plaag voor de Nederlandse ploeg

Ware plaag De beulen stonden zondag aan de andere kant van het net, en dat was in 2015 in Rotterdam ook zo. Toen waren het de boomlange Russinnen Natalia Obmotsjajeva (20 punten) en Tatiana Kosjeleva (19) die met hun mokerslagen de gaten in de Nederlandse defensie vonden. In de National Gymnastic Arena in Bakoe waren dat Tijana Boskovic (29) en Brankica Mihajlovic (15). Met name Boskovic vormde een ware plaag voor de Nederlandse ploeg. De pas 20-jarige speelster van het Turkse Eczacibasi ramde er naar hartelust op los en redde haar team vaak uit netelige situaties. Boskovic, drie jaar geleden Europees kampioen met Servië onder-19, werd gekozen tot meest waardevolle speelster van heze Europese titelstrijd. Met het zilver evenaarde Morrison de prestatie van Giovanni Guidetti, die in 2015 Nederland naar het Europese podium leidde. Toen werkte de Amerikaan en de Italiaan nog samen bij Vakifbank, Morrison als assistent, Guidetti als hoofdcoach. Dit jaar volgde Morrison Guidetti op als bondscoach van Nederland, nadat de Italiaan zijn reeds getekende contract inleverde en aan de slag ging bij de Turkse nationale ploeg.

Matig begin In zijn eerste grote titeltoernooi als hoofdverantwoordelijke zag Morrison zijn ploeg matig beginnen. Hij had de pech dat in de voorbereiding Robin de Kruijf een enkelblessure opliep. De ervaren middenaanvalster kon pas spelen in de kwartfinale tegen Italië en in die wedstrijd reikte Nederland onmiddellijk tot een hoog niveau. En die lijn werd doorgezet in de halve eindstrijd tegen Azerbeidzjan. Het zelfvertrouwen was groot, de gedachten aan de eerste Europese titel voor Nederland sinds 1995 namen een prominente plek in hun hoofden in Die wedstrijd mondde zaterdag uit in een opwindend gevecht. Na het verlies van de eerste set leek Oranje door te stomen naar een overtuigende zege, totdat het duel bij 22-18 in de vierde set een plotse wending kreeg. Onder luide aanmoedigingen van het publiek knokte het thuisland zich terug. Nederland kreeg een matchpoint (24-23), maar tot grote vreugde van de uitzinnige toeschouwers - en president Ilham Alijev - sleepte Azerbeidzjan er een vijfde set uit. Nederland moest het hoofd koel houden in de heksenketel en dat lukte wonderwel. Van enige paniek, zoals in het verleden, was na het inleveren van de vierde set geen sprake. Dat mag zeker op het conto worden geschreven van Morrison, die langs de kant vaak een serene rust uitstraalt. In tegenstelling tot zijn voorganger Guidetti, de emotionele en bevlogen Italiaan.

Revanche Morrison was trots op de strijdbaarheid van zijn team in de beslissende set. Bij 14-12 maakte De Kruijf het laatste punt en was het weer stil in de National Gymnastic Arena. Met de zege nam Nederland revanche op de twee eerdere nederlagen tegen Azerbeidzjan in Bakoe. Twee jaar geleden werd het tijdens de Europese Spelen 3-0, net als eerder dit jaar in het kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in Japan. Na de winst op Azerbeidzjan waren de Nederlandse speelsters bijzonder opgetogen en konden zij niet wachten op de finale tegen Servië, dat in Rio olympisch zilver won, maar destijds in de groepsfase door Nederland werd verslagen. Het zelfvertrouwen was groot, de gedachten aan de eerste Europese titel voor Nederland sinds 1995 namen een prominente plek in hun hoofden in. Op het moment dat het moest gebeuren haalde Nederland echter niet het niveau van de duels met Italië en Azerbeidzjan Op het moment dat het moest gebeuren haalde Nederland echter niet het niveau van de duels met Italië en Azerbeidzjan. Dat had ook te maken met de tegenstander en het speelplan van de Serviërs. Niet alleen Sloetjes werd aan banden gelegd, ook Anne Buijs, uitblinker tegen Azerbeidzjan, vond maar sporadisch gaten in de Servische blokkering. Morrison erkende dat er weinig op de triomf van de ploeg van zijn collega Zoran Terzic viel af te dingen. Hij roemde de veerkracht en de vechtlust van zijn speelsters die het hele EK streden om elk punt. Maar dat was niet voldoende om een treetje de stijgen op het Europese podium.