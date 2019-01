Opnieuw files in Oostenrijk, lawinegevaar blijft

Tot maandag wordt er in Duitsland en Oostenrijk aan de noordkant van de Alpen zware sneeuwval verwacht. Wintersporters die vanuit Oostenrijk terug willen keren naar huis, moeten ook vandaag rekening houden met lange files. Vanochtend stond het verkeer op de Fernpas-route bij de grens tussen Oostenrijk en Duitsland opnieuw vast.

Lees verder na de advertentie

Een file op de A10 richting Salzburg in Oostenrijk. © AFP

Aan de noordkant van de Oostenrijkse Alpen werd gisteren de hoogste lawinewaarschuwing afgekondigd en die is nog steeds van kracht. Daarnaast blijven verschillende bergpassen net als de voorgaande dagen gesloten. Het hele weekend is code rood van kracht in de regio’s Tirol, Oberösterreich, Salzburg en Steiermark.

Zaterdag overleed een Duitse 19-jarige bestuurder na een botsing met een andere auto. Er vielen bij ongelukken ook vier gewonden, van wie twee ernstig. De ANWB adviseerde zaterdag reizigers die naar Nederland terug willen rijden, die reis uit te stellen tot vandaag later op de dag. “Maar indien mogelijk liever nog tot maandag”, aldus een tweet van de verkeersdienst.

Ook de schansspringers in Bischofshofen hebben last van de sneeuwval. © REUTERS

De heftige sneeuwval in Oostenrijk heeft de skispringers zaterdag aan de kant gehouden in Bischofshofen, de laatste halte van de Vierschansentournee. De skispringers zouden van de grote schans naar beneden komen voor een training én de kwalificatie, maar de aanhoudende sneeuwval verhinderde dat. De organisatie heeft daarom alles verschoven naar vandaag. Dan wordt ook sneeuw verwacht, maar minder hevig dan op zaterdag.

Treinreizigers moeten in Beieren rekening houden met ernstig oponthoud. De zware sneeuwval belemmert het treinverkeer vooral in het zuiden en westen van München. Verschillende verbindingen in de Allgäu en bijvoorbeeld in de richting van Garmisch-Partenkirchen zijn tot nader order gesloten. Volgens Deutsche Bahn zijn door de sneeuwval bomen omgevallen en op de bovenleidingen terechtgekomen.