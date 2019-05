Opnieuw een gevangenisopstand in Tadzjikistan, en daar weet IS volgens het land meer van

De opstand deed zich voor in het stadje Vahdat, zo’n tien kilometer ten oosten van de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe, in een detentiecentrum waar moslimextremisten vastzitten, onder wie aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat. Het was het tweede gevangenisoproer in korte tijd in de voormalige Sovjet-republiek, die grenst aan Afghanistan. In november kwamen gedetineerden al in opstand in de stad Choedzjand in Noord-Tadzjikistan, een actie die werd opgeëist door IS. De Tadzjiekse regering stelt dat IS ook achter de rebellie van afgelopen zondag zat.

Een van de aanstichters van de rebellie zou een zoon zijn geweest van Gulmurod Khalimov, een oud-kolonel van Tadjiekse elitetroepen die enkele jaren geleden overliep naar IS

Volgens de autoriteiten begon de opstand toen extremisten met messen drie cipiers en vijf medegevangenen doodden. De opstandelingen staken ook de ziekenboeg van de gevangenis in brand, namen medegedetineerden in gijzeling en probeerden vechtend naar buiten te komen. Bij hun operatie om de rust te herstellen, doodden veiligheidstroepen vervolgens 24 gevangenen.

Een van de aanstichters van de rebellie zou een zoon zijn geweest van Gulmurod Khalimov, een oud-kolonel van Tadzjiekse elitetroepen die enkele jaren geleden overliep naar IS en die volgens de regering is omgekomen in Syrië. Of de zoon bij de revolte is omgekomen, is niet bekendgemaakt. Onder de doden zou in elk geval een moslimgeestelijke zijn die veroordeeld is voor het beramen van een staatsgreep, plus twee kopstukken van de Islamitische Renaissance Partij van Tadzjikistan, een verboden islamistische groep. De opstand vestigt hiermee de aandacht op het ondergrondse verzet van islamisten tegen het autocratische bewind van president Emomali Rahmon.

Gesloten koranscholen In de jaren negentig was Tadzjikistan het toneel van een burgeroorlog tussen islamisten en voormalige communisten, gesteund door Rusland. Bij het vredesakkoord dat daaraan een eind maakte, werd afgesproken dat de islamisten mochten meeregeren. Hun strijders werden geïntegreerd in de strijdkrachten. Maar president Rahmon, een voormalige communistische apparatsjik die inmiddels 25 jaar regeert, houdt zich niet aan die deal. Hij heeft van zijn Centraal-Aziatische land in feite een éénpartijstaat gemaakt en pakt vermoede islamisten snoeihard aan. Hij heeft Arabisch klinkende namen verboden en veel koranscholen gesloten en hij houdt zeer strikt toezicht op moskeeën. Al deze repressie wakkert het ondergrondse islamisme nog verder aan. Vele honderden Tadzjieken trokken de afgelopen jaren naar het kalifaat in Irak en Syrë. En vorig jaar eiste IS in Tadzjikistan de verantwoordelijkheid op voor de moord op vier buitenlandse fietsers, onder wie een Nederlander. Mensenrechtenactivisten vragen buitenlandse regeringen ook al jaren om druk uit te oefenen op Rahmon om meer vrijheid toe te staan. Maar Rusland en China houden de Tadzjiekse sterke man liever de hand boven het hoofd, in ruil voor rust aan hun grens. En ook de Verenigde Staten en hun bondgenoten knijpen doorgaans een oogje toe. Voor hen is het land een nuttige buffer tegen de Taliban in Afghanistan.

