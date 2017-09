Opnieuw een Europese tik voor Feyenoord

Nul punten, één doelpunt voor, zeven tegen. De stomste fouten maakte Feyenoord ook in Napels. Het mag geen nieuws zijn: spelers van Nederlandse clubs kunnen deze handelingssnelheid niet aan, en dan ogen misgrepen knulliger en knulliger. Dan kan er van voetbal op dit plan ook niets geleerd worden, wat het doel zou moeten zijn. Het worden normaal gesproken nog vier wedstrijden pijn lijden, waarvan de eerste twee nu tegen Sjachtar Donetsk, waarna ook Feyenoord zich kan terugtrekken achter de Nederlandse dijken.

Feyenoord-trainer Van Bronckhorst had weer iets moeten bedenken met de beperkte middelen die een Nederlandse trainer heeft, al helemaal op dit niveau. Hij had voor twee aanvallers gekozen en een in kwantitatieve zin versterkt middenveld. Wat had hij anders gekund? In de al gehavende defensie, waarin Botteghin met een zware blessure is weggevallen, moest hij op het laatste moment nog een wijziging doorvoeren. Botteghins vaste kompaan Van der Heijden bleek niet fit en hij moest worden vervangen door Tapia, een in Rotterdam al lange tijd onzichtbare reserve.

Napoli is zo’n ploeg die als een machine wordt afgeschilderd, tot in de details afgesteld door coach Sarri

Nee, dat kon niet vertrouwenwekkend ogen, tegen de koploper van Italië: een verdediging met hem en drie nieuwkomers, Diks, St. Juste en Haps. Met name Tapia haalde de vreemdste capriolen uit en al in de openingsfase kwam Feyenoord op achterstand, vier minuten later dan toch dan tegen Manchester City. Op het volle middenveld bleek de druk te hoog voor achtereenvolgens Toornstra, El Ahmadi en Amrabat en Insigne liep op zijn gemak door de gammele verdedigende stellingen (1-0).

Voelde Napoli zich daarmee al heer en meester? Sloop er al nonchalance in, of waren de loftuitingen iets overtrokken? Napoli is zo’n ploeg die als een machine wordt afgeschilderd, tot in de details afgesteld door coach Sarri. Dan haperde de machine toch, al was vol gas ook niet vereist. In de slotminuten van de eerste helft dacht het tot dan slordige Napoli zijn beslissende slag al te kunnen slaan, maar vooral doelman Jones hield Feyenoord nog even op de been, enigszins dan.

Elke keer blijkt toch weer dat Nederlandse argeloosheid, de onkunde en het gebrek aan besef nog schrijnender geïllustreerd kunnen worden

Zelf kon Feyenoord niets uitrichten, zo lagen de verhoudingen wel. Aanvaller Boëtius kwam nog tot een schotje, dat doelman Jones niet kon verontrusten. Er ging altijd wel weer iets fout als Feyenoord de bal iets langer mocht hebben, zagen de verdedigers van Napoli vanuit hun leunstoel – en al vroeg in de tweede helft zullen ze hun ogen helemaal niet hebben kunnen geloven.

Elke keer blijkt toch weer dat Nederlandse argeloosheid, de onkunde en het gebrek aan besef nog schrijnender geïllustreerd kunnen worden dan het al zo vaak is gebeurd. Tapia bracht nu Diks maar eens in problemen en die schoof de bal pardoes voor de voeten van Mertens, de Belg die in Napels vleugeltjes heeft gekregen. Die had hij nu bepaald niet nodig (2-0).

Feyenoord kreeg zowaar een strafschop, in stijl gemist door Toornstra. Tapia probeerde een pirouette uit, echt waar, en anderhalve tel later joeg Callejon de bal naar de verste hoek (3-0). Amrabat maakte er nog 3-1 van.

Het was slecht wat Feyenoorders deden, Tapia en Diks vooral, maar verbazing mocht het niet wekken. Hoe mooi het kampioenschap voor club en fans mocht zijn, dat Feyenoord in Europa geen waardig vertegenwoordiger zou zijn, was te voorzien. In Napels werd onderstreept dat Feyenoord niet veel meer is, en kan zijn, dan een club van Nederlands niveau.