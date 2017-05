Opnieuw ebola-uitbraak in Congo

WHO brengt op dit moment vaccins in stelling, zo nodig 300.000. Hoewel hoogst effectief, is dat vaccin nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA. In geval van nood kan daarvoor een versnelde procedure van start gaan.

Epidemie

Congo heeft wereldwijd het vaakst te maken gehad met ebola. Dit is de achtste keer dat het land in Centraal-Afrika er sinds de ontdekking van de ziekte in 1976 mee te kampen heeft. Mede daaraan wordt wel toegeschreven dat de republiek de ziekte vaak in de kiem weet te smoren. De vorige uitbraak stamt uit 2014, en stond waarschijnlijk los van de grote epidemie in West-Afrika dat jaar. Deze leidde toen tot 49 doden.

‘Geruststellend’ is dat het epicentrum van de uitbraak erg afgelegen ligt: een bosrijk gebied in het verre noordoosten van Congo. Het kost twee à drie dagen om het te bereiken vanaf de hoofdstad Kinshasa. Dat maakt de kans op verspreiding kleiner. Voordat het eerste slachtoffer het ziekenhuis bereikte, was deze al overleden. Later overleden ook de bestuurder van dat voertuig en de behandelend arts.

Het ebola-virus lijkt rond te waren in sommige vleermuizen, die het al kunnen overbrengen wanneer de mens in aanraking komt met hun uitwerpselen. De ziekte zal daarom af en toe de kop op blijven steken.