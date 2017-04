Opnieuw doden bij demonstraties Venezuela

© AFP

Volgens AFP zou één dode zijn gevallen in Mérida en twee in Barinas. Meerdere mensen raakten gewond. Tienduizenden Venezolanen gingen maandag opnieuw de straat OP om te protesteren tegen de socialistische president Nicolás Maduro. De oppositie wil Maduro tot inkeer brengen. Ze eist vrije verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen en respect voor het parlement. Daarnaast moet er een einde komen aan de schrijnende tekorten in levensmiddelen en medicijnen.

Demonstranten blokkeerden maandag de belangrijke toegangsweg 'Francisco Fajardo', waardoor een verkeerschaos ontstond in de hoofdstad Caracas. De toeloop was enorm. Voor maandag kwamen tijdens protestacties en plunderingen 21 mensen om het leven. De oppositie en de regering beschuldigen elkaar verantwoordelijk te zijn voor het geweld, waarbij ook tientallen gewonden vielen.



De concrete aanleiding voor de protesten was een beslissing van het Hooggerechtshof om de macht van het parlement naar zich toe te trekken. Sinds eind 2015 is het parlement de enige instelling in handen van de oppositie, en internationaal kwam er veel kritiek op de beslissing. Daarom besliste het Hooggerechtshof 48 uur later de beslissing weer ongedaan te maken. Later kreeg de leider van de oppositie een verbod opgelegd om zich de komende vijftien jaar met politiek bezig te houden.

