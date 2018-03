Opnieuw 3 miljard aan EU-geld op komst voor vluchtelingen in Turkije

Het geld is weliswaar 'nieuw', maar de toezegging is al gedaan in de EU-Turkije-overeenkomst over migratie, die bijna op de kop af twee jaar geleden werd gesloten. In dat akkoord zegde Turkije medewerking toe aan het beheersen van de migratiestromen vanuit Turkije naar de EU. In ruil daarvoor beloofden de EU-landen twee porties van 3 miljard euro, bestemd voor de opvang en ondersteuning van de Syrische vluchtelingen op Turkse bodem. Hun aantal is intussen opgelopen tot 3,5 miljoen.

Volgens de Europese Commissie is die eerste 3 miljard inmiddels grotendeels op de goede plek terechtgekomen, zodat de EU niet anders kan dan nu de belofte over dat tweede deel waar te maken. "De EU-Turkije-overeenkomst is nog steeds geldig", zei Eurocommissaris Avramopoulos (migratie) daar vanmiddag over. "De moeilijke momenten in de betrekkingen die we de laatste tijd hebben gezien, hebben daar geen invloed op gehad."