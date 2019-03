Opmerking over de Holocaust breekt Volkswagen-baas op

Topman Hertbert Diess van Volkswagen maakte een toespeling op de Holocaust. Nu gaan stemmen op voor zijn vertrek.

Er zijn toespelingen die een topman van het Duitse Volkswagen beter niet kan maken. Op de Holocaust bijvoorbeeld. Bestuursvoorzitter Herbert Diess loopt risico zijn baan te verliezen, nadat hij een nazi-leus gebruikte om zijn ondergeschikten aan te sporen tot betere prestaties.

Diess noemde in een vergadering het merk Porsche als lichtend voorbeeld voor de andere takken van het autoconglomeraat. Porsche krijgt meer speelruimte, omdat het een beter bedrijfsresultaat heeft, stelde Diess. In zijn woorden: “Ebit macht frei”. ‘Ebit’ is jargon voor winst voor het betalen van belasting en rente.

Dat lijkt wel heel sterk op tekst die joden in Auschwitz-Birkenau en andere concentratiekampen konden lezen op de toegangspoort: Arbeit macht frei.

Bij Volkswagen ligt zo’n verwijzing nog net iets gevoeliger dan bij andere bedrijven. Het was Adolf Hitler die Ferdinand Porsche in de jaren dertig opdracht gaf de eerste Volkswagen Kever te ontwerpen. Hitler wilde iedere Duitser voorzien van een eigen wagen. In de Tweede Wereldoorlog stapte Volkswagen over op de productie van militaire vehikels.

‘Verkeerde context’ Diess heeft inmiddels uitgebreid excuses gemaakt. “Het was een zeer ongelukkige woordkeus. Als ik per ongeluk gevoelens gekwetst heb, spijt me dat ontzettend.” De ‘verkeerde context’ van zijn uitspraak was naar eigen zeggen niet bij hem opgekomen. Maar de druk neemt toe. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft afstand genomen van de uitspraak en een marktanalist van een groot investeringsbureau noemde de onrust in de top van het bedrijf een ‘significant risico’. Ulrich Hocker, vertegenwoordiger van kleine Duitse aandeelhouders, twijfelt in de Financial Times over het aanblijven van Diess. “Het is geen zin die je kunt zeggen in Duitsland.” Uiteindelijk hangt het lot van Diess af van de familie Porsche-Piëch. De nazaten van Ferdinand Porsche zijn grootaandeelhouder.

