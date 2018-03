Oplettende cyberspecialist voorkomt Russische aanval

De groep Pawn Storm (ook bekend als Fancy Bear), die volgens westerse inlichtingendiensten werkt voor de Russische geheime dienst, probeerde binnen te dringen, maar slaagde daar niet in. Dat blijkt uit de documentaire ‘Schimmenspel – Poetins onzichtbare oorlog’ van omroep Human, die vanavond wordt uitgezonden.

Eind oktober ontdekt Feike Hacquebord, cybersecurityspecialist voor het bedrijf Trend Micro, dat hackersgroep Pawn Storm een aanval voorbereidt op Pax. Hij ziet dat de hackers een domeinnaam hebben aangemaakt die sterk lijkt op die van de vredesorganisatie. Als hij en zijn collega’s de zaak verder onderzoeken, vinden ze digitale vingerafdrukken die volgens hen duidelijk horen bij Pawn Storm.

Oplettendheid

Pax wordt gewaarschuwd. Een dag later ontvangen achttien medewerkers een phishing mail waarin wordt gevraagd het wachtwoord te veranderen. Dat heeft niemand gedaan. Dankzij de oplettendheid van Hacquebord zijn ze voorbereid.

Twee weken later is er opnieuw een aanval, maar het is onduidelijk of die ook door Pawn Storm is uitgevoerd. Pax bevestigt de aanvallen, maar wil niet op de zaak ingaan. Wat Russische hackers te zoeken hebben bij Pax, is onduidelijk. De organisatie is openlijk kritisch op het Russische optreden in Syrië en Oekraïne.

