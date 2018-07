Opkomst, ondergang, wederopstanding: het opzienbarende leven van Tiger Woods

Tiger Woods is weer eens op de weg terug. Op 19 juli slaat hij op de beroemde baan van Carnoustie zeer waarschijnlijk af voor de The Open, een van de vier Majors van het golfjaar, een toernooi dat hij in zijn illustere loopbaan drie keer won. En als Tiger Woods golft kan kijkt de wereld reikhalzend naar de greens, omdat Tiger Woods de beste golfer ooit is. Nooit stond er iemand langer nummer 1 op de wereldgolf-ranglijst dan hij: 683 weken.

Tiger Woods is alleen veel meer dan een topgolfer. Hij is het voormalig wonderkind, de eerste zwarte golfer die grote toernooien won, die meer verdiende dan welke sporter ter wereld ook en die de bal verder de fairways opjoeg dan wie ook. Tiger Woods? Die veranderde het golfspel toen hij halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw zijn opwachting maakte als prof. Hij won veertien keer een Major, de laatste in 2008.

In een robuuste biografie die afgelopen lente in Nederlandse vertaling op de markt kwam schrijven de Amerikaanse journalisten Jeff Benedict en Armen Keteyian een ontluisterend portret van een van de meest besproken sporters van de laatste vijftig jaar. En alles minutieus en doorwrocht.

Wilskracht In iets minder dan 400 pagina's komt al het noemenswaardige voorbij: zijn babyswings in de garage van pa, zijn spartaanse en af en toe haast liefdeloze opvoeding, zijn schooltijd, zijn eerste jaren als prof, zijn zakelijke beslommeringen, zijn gokverslaving, zijn seksverslaving, zijn goddelijke spel, zijn schofterige gedrag, zijn eenzaamheid, het killersinstinct, zijn onmacht tot normale sociale omgang, zijn verslaving aan pijnstillers en zijn wilskracht om na talloze operaties, waarvan drie aan zijn rug, toch te willen terugkeren op het hoogste niveau. © AFP Die wilskracht heeft er voor gezorgd dat Woods tegen de verwachting in weer is komen bovendrijven. Begin mei van dit jaar nam hij de 80ste positie in op de wereldranglijst. Tien maanden daarvoor had behoorde hij niet meer tot de beste 1000 beroepsgolfers ter wereld. De anekdotes, beschrijvingen en onthullingen zijn bijna allemaal treffend, verhelderend of tenminste opzienbarend. Van de technische aspecten van het spel, naar de zakelijke deals tot en met zijn fascinatie voor de militaire commando's en de trainingen die hij met ze doet, tot en met de plekken waar hij rust vindt, zoals diep onder het wateroppervlakte. Tiger Woods vindt alleen de rust als hij diepzeeduikt. Als hij in het casino gokt, kan hij zijn adrenaline rush op pijl houden en hij vult de sociale leegte met seks die hem ook verlichting geeft van de pijn die hij voelt, in zijn lichaam en in zijn geest.