Opkomst Frankrijk iets lager dan vijf jaar geleden

Vanochtend om acht uur zijn de stembussen open gegaan. De laatste stemlokalen sluiten om acht uur vanavond, en meteen daarna is er een exitpoll beschikbaar met een prognose van de uitslag.

De opkomst lag rond het middaguur iets lager dan bij de vorige stembusgang vijf jaar geleden. Volgens het ministerie van binnenlandse zaken had om twaalf uur zo'n 28,23 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht, tegenover 30,7 procent op hetzelfde tijdstip in 2012. De opkomst ligt ook lager dan tien jaar geleden. In 2007 had rond het middaguur zo'n 34,1 procent van de kiezers gestemd.

Kandidaat Emmanuel Macron, favoriet in de peilingen, stemde vanochtend rond 11 uur in het gemeentehuis van zijn woonplaats Le Touquet, in het departement Pas-de-Calais in het noordwesten van Frankrijk. De sociaal-liberale presidentskandidaat was in gezelschap van zijn vrouw Brigitte Trogneux.

De kandidaat van het Front National (FN), Marine Le Pen, stemt in haar woonplaats Henin-Beaumont in het noorden van Frankrijk. © EPA

Macrons tegenstander Marine Le Pen van het Front National meldde zich enkele minuten later, eveneens onder grote belangstelling, bij een stembureau in haar woonplaats Hénin-Beaumont. Dat ligt in dezelfde streek meer landinwaarts, ten zuiden van Lille.

In de buurt van dat stembureau werd vanochtend actie gevoerd door vijf leden van de vrouwen-actiegroep Femen. De vijf hadden zich met ontblote borsten verschanst op een steiger die tegen een kerk aan staat en ontrolden daar een groot spandoek met de tekst: ‘Marine au pouvoir, Marianne au désespoir'. Dat betekent: ‘Marine aan de macht, Marianne wanhopig'; Marianne is het symbool van Frankrijk.

Vijf leden van de vrouwen-actiegroep Femen voerden vanochtend actie in Le Pens woonplaats Hénin-Beaumont. De vijf ontrolden met in het Frans de tekst: ‘Marine aan de macht, Marianne wanhopig'; Marianne is het symbool van Frankrijk. © EPA

De aftredende president François Hollande was er in zijn kiesdistrict Tulle, in centraal-Frankrijk, vroeg bij. Hij riep de Fransen na de eerste ronde herhaaldelijk op Macron te steunen. De impopulaire socialist legde zich neer bij de desastreuze voorspellingen en stelde zich niet herkiesbaar. De kandidaat van zijn partij, Benoît Hamon, haalde twee weken geleden slechts 6,4 procent.

Dit bericht wordt aangevuld.

De Femen-leden werden na het ontrollen van het spandoek opgepakt door de politie. © EPA

