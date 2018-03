Opkomst DNA-onderzoek Nicky Verstappen lager dan gehoopt

Het onderzoek wordt beschouwd als de laatste kans in het onderzoek naar de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. Het jongetje werd dood gevonden tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Op welke wijze de jongen om het leven is gekomen, is nooit vastgesteld. Op zijn lichaam zijn wel DNA-sporen gevonden. Uit het gebied rond zijn woonplaats Heibloem en de Brunssummerheide zijn 17.500 mannen opgeroepen, 3300 kwamen uit andere delen van Limburg en 700 uitnodigingen gingen naar mannen elders in Nederland.

Lees verder na de advertentie

De politie zei vandaag tevreden te zijn met de opkomst, maar had op een hogere gehoopt. Wat de reden is dat veel mannen niet op de uitnodiging zijn ingegaan, is niet duidelijk. De politie heeft daar ook geen onderzoek naar gedaan. Bij eerder uitgevoerd DNA-verwantschapsonderzoek, dat in het dossier Marianne Vaatstra, lag de opkomst met 89 procent aanzienlijk hoger.

De politie is nog altijd bezig met het nalopen van honderden tips in de zaak

"Uiteraard is bij een opkomst van 100 procent de kans op succes het grootst, daar waren we ook op voorbereid", zei projectleider Hans Ramaekers van de politie. Vergelijken met het Vaatstra-onderzoek is volgens hem lastig. De kenmerken van beide onderzoeksgebieden - Zwaagwesteinde voor Vaatstra en Heibloem voor Verstappen - zijn niet gelijk. In Limburg was in het onderzoeksgebied volgens de politiewoordvoerder meer doorstroming van de bevolking dan in Friesland.

Onderzoek gaat door Het DNA-materiaal dat de mannen hebben ingeleverd wordt de komende maanden door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht. Dat betekent dat over een half jaar tot een jaar de deelnemers te horen krijgen dat hun DNA-materiaal is vernietigd. Er wordt nog DNA afgenomen bij de mannen die niet in Limburg wonen. En er staan nog afspraken met mannen die lieten weten eerder niet te kunnen komen. Het onderzoek ligt zeker niet stil. De politie is nog altijd bezig met het nalopen van honderden tips in de zaak. Tips die binnenkwamen nadat vorig jaar mei het verwantschapsonderzoek werd aangekondigd. Bij verwantschapsonderzoek wordt niet rechtstreeks gezocht naar een mogelijke dader, maar naar bijvoorbeeld een broer of vader. Het onderzoek is duur, voor de nu lopende operatie is 1,8 miljoen euro begroot. Aan de afname van het DNA-materiaal deden per dag 100 politiemensen mee.