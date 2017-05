Ophef rond kunstgras hindert producent Ten Cate

Sportclubs stelden de aanleg van zulke velden uit waardoor de opbrengst van de kunstgrasdivisie van de producent licht afnam. Dat schrijft het Almelose bedrijf in het jaarverslag dat het gisteren presenteerde.

Wetenschappers waarschuwden vorig najaar dat het rubbergranulaat dat over de velden wordt gestrooid kankerverwekkende stoffen kan bevatten. Onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wees in december uit dat de risico’s te verwaarlozen zijn. Maar toen was het kwaad voor Ten Cate al geschied.

Bestuursvoorzitter Jan Albers ziet de krimp van de omzet van het kunstgras als een incident. “In Nederland en een aantal landen speelde dit even, maar onderzoek toont aan dat ons kunstgras veilig is. Op de lange termijn verwachten wij wereldwijd een forse groei in de markt van het kunstgras, niet alleen voor sportvelden, maar ook voor landschapsverbetering.”

De omzet uit kunstgras kwam in 2016 uit op 289 miljoen euro, 4 miljoen minder dan een jaar eerder. Daar tegenover steeg de totale omzet van Ten Cate met ruim 1,5 procent tot 1,18 miljard euro. Een eventuele nettowinst maakte het bedrijf gisteren niet bekend.

Ten Cate’s groeiende omzet kwam mede door goede verkopen van beschermend textiel zoals brand- en kogelwerende kleding, en van vezelversterkte kunststoffen die worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaart.

In de commerciële luchtvaartsector neemt de vraag naar antennes voor een wifi-verbinding toe, omdat reizigers tijdens hun vlucht willen internetten. De meeste vliegtuigen zijn nog niet uitgerust met zulke antennes. Speciaal daarvoor heeft Ten Cate omhulsels gemaakt van kwarts of glas. Het bedrijf hoopt daar de komende jaren de vruchten van te kunnen plukken.

