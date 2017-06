Ophef over uitspraken 'klimaatcomplot' VVD-Statenlid

Wetenschappers zijn het eens zijn dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt, maar dat overtuigt Statenlid Frits Paymans niet. “Net zoals in alle complottheorieën kan dat georkestreerd zijn”, zei hij tijdens een radio-interview met Omroep West. “Diegenen die er het meest baat bij hebben, zijn de grote multinationals. Shell en Heineken zijn niet voor niets aan het vergroenen, want dat is waar de subsidies te halen zijn.”

“Ik was eerder dan Trump, laat ik dat voorop stellen”, zegt Paymans, als gevraagd wordt of hij – net als de Amerikaanse president Trump – vindt dat klimaatverandering onzin is.

Volgens Omroep West is Paymans niet de enige bij de VVD die dit denkt. Ook fractievoorzitter Tiemen Brill zou een klimaatcomplot niet uitsluiten. "Dat zou zomaar eens kunnen", zegt hij tegen de regionale omroep.

Bizar In de rest van Nederland reageren VVD’ers vol verbazing op hun partijgenoten. VVD-coryfee Frans Weisglas noemt de opmerkingen ‘ongelofelijk’ en ook nog eens slecht voor de formatie. (Tekst gaat door onder tweet) Monique van der Bijl, VVD-raadslid in Den Haag, noemt de uitspraken bizar. “VVD Den Haag zet zich voor volle 100% in om klimaatverandering aan te pakken!” VVD-Kamerlid Remco Dijkstra liet op Twitter weten dat de Tweede Kamerfractie van de VVD het klimaatakkoord van Parijs onderschrijft. “Werken hard aan behalen EU-doelen en wij nemen onze verantwoordelijkheid.”

Partijprogramma Vorig jaar schrapte de VVD een passage over klimaatverandering uit haar partijprogramma. Dat gebeurde op aandringen van het Friese VVD-lid Gert-Jaap van Ulzen. Ook hij ontkent dat vaststaat dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt. “Het klimaat is een klein probleem met excessieve kosten”, stelde Van Ulzen. Het groene netwerk binnen de VVD, Liberaal Groen, wil van duurzaamheid bij de partij juist een speerpunt maken. Die club van VVD-leden vreest dat sinds de verkiezing van Donald Trump ‘het anti-sentiment rond klimaat’ weer zal toenemen. Wie zijn de Nederlandse klimaatsceptici en lukt het hen om invloed te krijgen? Lees verder: 'Twijfel zaaien tegen de klimaatgekkies'.

