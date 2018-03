Ophef over bonussen NIBC-bank

Opnieuw is er ophef ontstaan over de beloningen bij een bank. De top van de Haagse zakenbank NIBC krijgt een bonus van ruim een miljoen euro per persoon bij de beursgang van komende vrijdag. Dat staat in het prospectus van de bank. Bij vakbond FNV en in politiek Den Haag klinkt verontwaardiging.

Drie leden van de raad van bestuur van NIBC krijgen ieder een bonus van 180 procent van hun vaste brutosalaris om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Bestuursvoorzitter Paulus de Wilt ontvangt een vast jaarsalaris van 825.000 euro. De financiële topman Herman Dijkhuizen en risicobestuurder Reinout van Riel krijgen jaarlijks een vast loon van zes ton. Voor De Wilt komt de bonus daarmee uit op bijna 1,5 miljoen euro. Zijn medebestuurders krijgen ongeveer 1,1 miljoen euro. Andere bestuurders krijgen een bonus van 165 procent.

“Als je van je werk houdt, is een bonus van dit kaliber buitenproportioneel”, zegt vakbondsbestuurder Gerard van Hees van FNV. “Het versterkt het beeld dat bankiers alleen maar met hun eigen salaris bezig zijn en niet met de klanten of medewerkers.” In het prospectus zegt NIBC te streven naar een gebalanceerd en duurzaam beloningspakket dat in lijn is met de markt en het belang van de klant bovenaan zet.

FNV’er Van Hees: “Je vraagt je af onder welke steen de NIBC-top heeft geleefd de afgelopen dagen. Is alle commotie over de beloning van ING-topman Ralph Hamers aan hen voorbijgegaan?" Vorige week schrapte ING de aangekondigde loonsverhoging van Hamers onder druk van felle reacties in politiek en maatschappij. Hamers zou de helft meer gaan verdienen, namelijk drie miljoen euro. Een verschil is overigens dat ING een systeembank is, too big to fail. Daarom moest de Nederlandse overheid de bank met miljarden te hulp schieten tijdens de kredietcrisis. Voor NIBC geldt dat niet.

Volgens Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) toont de aanblijfbonus bij NIBC aan dat de bonuswet moet worden aangescherpt. Sinds 2015 mogen bankiers nog maar 20 procent van hun vaste salaris aan bonussen ontvangen. Maar dat plafond geldt niet voor de retentievergoeding, een extra vergoeding die een onderneming verstrekt met het specifieke doel om iemand te behouden voor de organisatie. Er moet dan sprake zijn van een duurzame organisatiewijziging. NIBC zegt in het prospectus te voldoen aan de eisen van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Ook doordat de bonusregeling over een periode van vier jaar wordt uitgesmeerd.

Scheefgroei

“Een aanblijfbonus op zich is niet zo problematisch. Dat is goed voor de continuïteit van de bank na de beursgang”, zegt directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) tegen het ANP. Toch is hij kritisch op de bonussen bij NIBC. “Wat wel een probleem is, is dat de bonus niet gekoppeld is aan doelstellingen. Wie zoveel extra krijgt, moet in de toekomst wel echt gaan presteren.” Daarnaast moet de bank waken voor ‘scheefgroei’ tussen de beloningen van de top en de rest van het personeel, aldus de VEB.

De NIBC Bank is in 1945 opgericht door de Nederlandse regering om ondernemers financieel te ondersteunen bij de na-oorlogse wederopbouw. “Zo stonden we samen met aannemers, industriëlen en dienstverleners aan de basis van het herstel van ons land”, schrijft NIBC op de eigen website. In 1971 werd de naam Maatschappij tot Financiering van Nationaal Herstel gewijzigd in De Nationale Investeringsbank.

De bank ging al eerder naar de beurs, in 1986, maar negentien jaar later werden alle uitstaande aandelen overgenomen door een consortium van internationale financiële instellingen en beleggers onder leiding van J.C. Flowers & Co. Zo ontstond in 20015 het huidige NIBC, dat naast het hoofdkantoor in Den Haag kantoren heeft in Brussel, Frankfurt en Londen.