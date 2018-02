Ophef over aantal vluchten Lelystad

“Een theoretische rekenexercitie”, zo distantieerde het ministerie van infrastructuur en waterstaat zich van het bericht dat Lelystad Airport, volgens een door het departement ingehuurd adviesbureau, zou kunnen doorgroeien naar 60.000 vliegbewegingen per jaar. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat “meer dan 45.000 vliegbewegingen per jaar niet realistisch is”.

Zo poogde het ministerie de angel uit een netelig rapport te halen. Vorige week vrijdag kregen de twaalf leden van de Bewonersdelegatie, die minister Cora van Nieuwenhuizen moet adviseren, een rapport van het adviesbureau To70 onder ogen waaruit bleek dat bij het gebruik van stillere vliegtuigen de geluidsoverlast binnen de huidige normen zou blijven en dat dan een groei naar 60.000 vliegbewegingen per jaar op Lelystad Airport mogelijk is.

De drijvende kracht achter het verzet tegen de opening van Lelystad Airport is Leon Adegeest van de actiegroep HoogOverijssel. Hij ontdekte indertijd de foute geluidsberekeningen in de Mer, die nu gecorrigeerd moeten worden. Adegeest wist vorige week niet wat hij zag. In plaats van een herberekening van de geluidsoverlast lag er een rekensom met nieuwe stillere passagiersvliegtuigen waardoor Lelystad Airport kon groeien van maximaal 45.000 naar 60.000 vliegbewegingen per jaar en toch binnen de geluidsnormen zou blijven.

De Bewonersdelegatie is ingesteld door de minister om het vertrouwen van mensen die in de buurt van Lelystad of onder start- en landingsroutes wonen te herstellen. Vorig jaar bleek dat de Milieueffectrapportage (Mer) over Lelystad Airport van verkeerde, te lage, geluidsoverlast uit ging.

Adegeest stapte gisteren uit de Bewonersdelegatie, waar iedereen vertrouwelijk met de informatie moet omgaan. “Ze hebben de spelregels veranderd tijdens het proces.” De vraag aan de Bewonersdelegatie was hoe er wordt gehandhaafd tot 2023 als vliegtuigen veel lager aanvliegen dan in de Mer werd gedacht, omdat ze onder het militaire luchtruim moeten vliegen naar Lelystad.

Pure theorie

Het ministerie is verbaasd over alle commotie. Volgens een woordvoeder heeft de Bewonersdelegatie zelf gevraagd om berekeningen als het gaat om verschillende type vliegtuigen en geluidsoverlast. Er zit een groot verschil tussen oude lawaaiige Russische passagierstoestellen en de nieuwste veel stillere vliegtuigen van Boeing of Airbus. “Uiteindelijk is het een rekenexercitie. Pure theorie. Op basis van de huidige vliegtuigvloot is een maximum van 45.000 vluchten per jaar realistisch”, volgens het ministerie.

Het wachten is nu op het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen. Kan er met nieuwe berekeningen van de geluidsoverlast in een aangepaste Mer vanaf 1 april volgend jaar worden gevlogen vanaf Lelystad Airport? Of moet de opening worden uitgesteld tot het luchtruim opnieuw is ingedeeld, zoals dat is gepland voor 2023? Tot dat jaar groeit het aantal vliegbewegingen van 4000 naar 10.000.

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn voor uitstel. Regeringspartijen ChristenUnie en D66 twijfelen inmiddels. Een rapport over nog meer vluchten, kwam de minister gisteren dan ook erg ongelegen.

Lees ook: De echte vraag rond Lelystad Airport: Hoe betrouwbaar is de overheid?