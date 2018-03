Ophef over aanblijfbonus NIBC-bank

Gezien het karakter van de Haagse zakenbank NIBC zal het bestuur niet lang hebben geaarzeld over het besluit om de top een bonus van 180 procent over het jaarsalaris te bieden. NIBC, in 1945 opgericht als wederopbouwbank, heeft namelijk een 'Think Yes'-mentaliteit, meldt de website in kapitalen, met daarbij nog een sterke ‘Can Do-instelling’. Denk ja en doe het dan.

Drie leden van de raad van bestuur van NIBC krijgen die bonus, als de bank vrijdag naar de beurs gaat, om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Bestuursvoorzitter Paulus de Wilt ontvangt een vast jaarsalaris van 825.000 euro. De financiële topman Herman Dijkhuizen en risicobestuurder Reinout van Riel krijgen jaarlijks een vast loon van zes ton. Voor De Wilt komt de bonus daarmee uit op bijna 1,5 miljoen euro. Zijn medebestuurders krijgen bijna 1,1 miljoen euro. Andere bestuurders zien een bonus van 165 procent tegemoet.

Een miljoen extra, bankiers kijken er niet zo van op. Uit het jaarverslag van de Rabobank over 2017 blijkt bijvoorbeeld dat twee vertrekkende bestuurders, Ralf Dekker en Rien Nagel, allebei een gouden handdruk meekrijgen van bijna negen ton plus pensioenbijdrage. Met de ophef over ING vers in het geheugen - topman Ralph Hamers zou de helft meer gaan verdienen, namelijk drie miljoen euro - uitten vakbond FNV en politiek-Den Haag vandaag scherpe kritiek op de bonusregeling van NIBC.

Vakbondsbestuurder Gerard van Hees: “Als je van je werk houdt, is een bonus van dit kaliber buitenproportioneel. Is alle commotie over de beloning van ING-topman Ralph Hamers aan hen voorbijgegaan?" Vorige week schrapte ING de aangekondigde loonsverhoging na felle reacties in politiek en maatschappij. Zoals ABN Amro in 2015 moest inbinden na een omstreden loonsverhoging.

In het prospectus zegt NIBC te streven naar een gebalanceerd en duurzaam beloningspakket dat in lijn is met de markt en het belang van de klant bovenaan zet. Ook zegt de bank te voldoen aan de eisen van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Daarvoor wordt de bonus, uitbetaald in aandelen, over een periode van vier jaar uitgesmeerd.

Scheefgroei

“Een aanblijfbonus op zich is niet zo problematisch. Dat is goed voor de continuïteit van de bank na de beursgang”, zegt directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) tegen het ANP. Toch is hij kritisch op de bonussen bij NIBC. “Wat wel een probleem is, is dat de bonus niet gekoppeld is aan doelstellingen. Wie zoveel extra krijgt, moet in de toekomst wel echt gaan presteren.” Daarnaast moet de bank waken voor ‘scheefgroei’ tussen de beloningen van de top en de rest van het personeel.

ING en ABN Amro zijn systeembanken, too big to fail: als ze onderuit gaan moet de belastingbetaler ze overeind trekken. Dat is NIBC niet. De bank benadrukt op de website dat ze de financiële crisis van 2008 te boven zijn gekomen zonder overheidssteun. Dat maakt hun positie in een bonusrel wat sterker. Yes we can.