Ophef in Spanje over het herbegraven van dictator Franco

De Vallei der Gevallenen, zoals de plek heet, is een bedevaartsoord voor Spanjaarden die de ‘caudillo’ (leider) een warm hart toedragen. De talloze doden die hem worden aangerekend ten spijt.

Onlangs stemde het Spaanse parlement dan ook eindelijk in meerderheid voor het opgraven van Franco, zodat hij herbegraven kan worden op een minder pompeuze plek. Maar wie zit er in Spanje nou te wachten op Franco’s lijk?

Een gegadigde was sneller gevonden dan gedacht. Daags na de stemming meldde het gehucht Águeda zich al. Het 112 inwoners tellende dorp in de drassige regio rond Salamanca dankt dan ook zijn bestaansrecht aan de katholieke fascist die op 9 mei 1954 in hoogsteigen persoon het dorp stichtte: hij gaf Águeda toepasselijk de toevoeging ‘del Caudillo’ (van de leider) mee.

Mediacircus

Een onvertogen woord over Franco zal je hier dan ook niet snel horen. Want was hij het niet die Spanje oplapte na de bloedige Burgeroorlog? En wie wist uit deze moerassige streek eigenhandig een dorp uit grond te stampen?, vroegen bewoners in het dorpscafé retorisch aan een lichtelijk ontzette journalist van online krant El Español.

Águeda kon dan ook vanwege de opvallende welwillendheid jegens het voormalige staatshoofd op een klein mediacircus rekenen. Burgemeester Germán Florindo de la Nava wreef in zijn handen. Want hij hoopt dat het afgelegen dorp met de komst van Franco’s resten duizenden bezoekers zal trekken die de lokale economie stimuleren.

Zo zou Águeda Franco toch nog een beetje terugkrijgen

De plaats voor de herbegraving is al uitgekozen, waar overigens ook een museum en pretpark in de geest van Franco moeten verrijzen. “Laat ze ons Franco brengen. Zodat Águeda zoals Lourdes of Fátima wordt”, vertelde de nota bene sociaal-democratische burgervader vol vuur aan de krant. De discussie of Franco nou goed of fout was, is niet aan hem besteed. Liever belde hij vast met Franco’s nabestaanden die positief tegenover het plan zouden staan.

Zo zou Águeda, Franco toch nog een beetje terugkrijgen. Want het dorp kreeg vorige maand een bittere pil te slikken toen het de toevoeging del Caudillo vanwege wetgeving voor genoegdoening voor Franco’s slachtoffers moest verwijderen. Ook de straatnaamboordjes die verwezen naar zijn dictatuur zijn al vervangen.

Toch kan Águeda beter nog even wachten met het optuigen van een groots bedevaartsoord. Want ondanks de voor-stem van het Spaanse parlement hoeft de regerende Volkspartij Franco niet te laten opgraven. De conservatieven hebben zelfs al laten weten er niet veel in te zien. Zij hebben liever dat hij in zijn mausoleum blijft.