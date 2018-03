Ophef geeft de doorslag: extra eten voor dieren Oostvaardersplassen

Daarmee laat de provincie de ophef om het dierenwelzijn in het natuurgebied tijdelijk zwaarder wegen dan het advies van de eigen deskundigen.

“Belangrijke reden voor de provincie is de mate van maatschappelijke bezorgdheid die er in deze koude periode is over het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen en de zorg om de openbare orde”, meldt de provincie Flevoland. “De maatschappelijke onrust leidt ertoe dat veel mensen het recht in eigen hand nemen door bij te gaan voeren. En er worden veelvuldig bedreigingen geuit aan de uitvoerende boswachters.”

Staatsbosbeheer begint ‘op zeer korte termijn’ met de klus. Door over te gaan tot bijvoeren hoopt de provincie de maatschappelijke onrust te beperken. Hoewel dat verboden is, is er de afgelopen dagen een aantal keer bijgevoerd door particulieren. Actievoerders bereidden juist voor aankomende zondagmiddag een protest en - bijvoederactie bij. Daarnaast was gisteren een groep boeren van plan met trekkers en wagens vol hooi naar de Oostvaardersplassen af te reizen. Onduidelijk is of deze acties nog doorgaan.

Frans Vera, één van de bedenkers van de unieke beheersvorm van de Oostvaardersplassen, reageerde gisteren sceptisch op het plan om bij te gaan voeren. "Het helpt allemaal niks, want door hun rangorde zullen de sterkere dieren wel aan hun trekken komen en de zwakke minder." Bijvoeren verstoort verder de natuurlijke spijsvertering van de dieren, die nu is ingesteld op de winter, denkt Vera. Per saldo zal het bijvoeren leiden tot een grotere populatie aan dieren en dus, zeker zolang de voeselschaarste aanhoudt, het dierenwelzijnsprobleem alleen maar vergroten. Vera: "Deze dieren zijn geen huis- of manegedieren; voortdurend worden de normen en waarden die daarvoor gelden naar de Oostvaardersplassen vertaald, maar dat kan natuurlijk niet."

Bijvoeren gebeurt al een tijdje, lees hier een artikel over actievoerder Ad Büscher. Om de hoeveelheid dieren in toom te houden is jacht noodzakelijk, vinden SGP en VVD. Of de Oostvaarderplassen werkelijk een wild natuurgebied is, daarover is van meet af aan geruzied. Hier een essay van filosofe Leonie Breebaart over de status van dit stuk 'wilde' natuur.