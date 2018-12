Openbaar Ministerie: Proces-Wilders is niet politiek beïnvloed

Advocaat Geert-Jan Knoops betoogde in de eerste twee dagen opnieuw dat de zaak zo snel mogelijk moet worden afgeblazen. Toenmalig minister Ivo Opstelten blijkt in een overleg met de top van het Openbaar Ministerie de ‘procedure’ in de vervolging van Wilders te hebben besproken. Volgens Wilders’ advocaat versterkt dat het bewijs van politieke inmenging, wat gezien wordt als een doodzonde.

Knoops wil dat de rechter dit verder uitzoekt. Volgens Sta is er geen spat bewijs. “Er heeft niemand aan ons bureau gestaan.’’ Nader onderzoek is dan ook niet nodig. Hetzelfde geldt voor de wens van Knoops om alle 6500 mensen die destijds aangifte deden tegen Wilders, opnieuw te horen. Advocaat-generaal Sta rekende voor dat dit ruim zes jaar zou duren.

Collega-politici Wilders, die van meet af aan vindt dat het hier gaat om een politiek proces, herhaalde die mening vandaag. Vorig jaar werd hij veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie met zijn ‘minder-Marokkanen-uitspraak’ van vier jaar geleden. Hij kreeg geen straf. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops wil dat de rechters ook uitspraken van Wilders’ collega-politici Alexander Pechtold (D66) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) in de zaak meenemen. Toen hun voorgangers een vergelijkbaar verzoek eerder dit jaar weigerden, wraakte Knoops deze rechters met succes. De huidige rechters spreken zich 10 januari uit over de wensen van Knoops.

