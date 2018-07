Opel leek op sterven na dood, totdat de Fransen het onmogelijke voor elkaar kregen

Toen de Franse autogroep PSA het noodlijdende Opel/Vauxhall in maart vorig jaar overnam, stelde topman Carlos Tavares dat Opel in drie jaar winstgevend zou zijn. Een gewaagde doelstelling voor een merk dat al achttien jaar op rij verlies maakte. Maar zie: Opel en zijn Britse zuster Vauxhall boekten over het eerste halfjaar van 2018 een operationele winst van 502 miljoen euro. Dat maakte moederconcern PSA (Peugeot, Citroën, DS) vandaag bekend. Daarmee presteren de Fransen iets waar de Amerikanen (PSA kocht Opel voor 2,2 miljard euro van General Motors) in al die jaren nooit zijn geslaagd.

Die Tavares is een knalharde maar hij is ook een sportman, een winnaar Autokenner Wim Oude Weernink

“Die verliezen hadden mogelijk ook te maken met een fee die Opel af moest dragen aan General Motors”, zegt autokenner Wim Oude Weernink van Automotive Management, een platform voor de autobranche. Maar ook de kwaliteit van de als ‘degelijk Duits’ bekend staande Opels ging in de GM-periode hard achteruit. “Er werd typisch Amerikaans management opgezet, alles werd uitgeknepen, ook de toeleveranciers. Dat zag je in de jaren negentig aan de kwaliteit van de auto’s terug. Vooral die tweede Vectra, daar vielen de spiegels al vanaf als je ermee wegreed.”

Opel kreeg onder de vlag van GM onvoldoende gelegenheid zijn Duitse identiteit uit te dragen en kon niet het soort auto’s bouwen waar het merk groot mee was geworden. De Rekord, de Commodore, de Manta, de Ascona, de Corsa, de Zafira, de Astra en natuurlijk de Kadett; ze kregen nauwelijks succesvolle opvolgers. Opel dreigde het merk van ‘Das war einmal’ te worden. Al was het bedrijf te groot om zomaar om te vallen. In 2016 werden toch nog 1,2 miljoen voertuigen verkocht en samen met Vauxhall reden er wereldwijd auto’s van de merken rond in vijftig landen. De Europese markt is traditioneel de belangrijkste voor Opel, maar de boot naar China is gemist. Daar de markt betreden, stond de lange arm van General Motors niet toe omdat de Opels zouden concurreren met andere modellen van GM.

Nieuwe generatie Volgens Oude Weernink heeft PSA het slim aangepakt door Opel geen bijrol maar juist een hoofdrol toe te dichten. Zo worden de Duitsers binnen het concern verantwoordelijk voor een nieuwe generatie viercylindermotoren, voor het grootste deel van de bestelwagendivisie en voor de ontwikkeling van stoelen – een belangrijke tak in de auto-industrie. “Dat mogen ze allemaal op hun eigen, Duitse manier doen, zolang het past binnen de concernfilosofie.” Door Opel verantwoordelijk te maken voor belangrijke bedrijfsonderdelen is het vertrouwen in eigen kunnen weer terug, merkt Oude Weernink: “Ik was laatst bij een grote bijeenkomst van Opel op het hoofdkantoor in Rüsselsheim am Main en daar proefde je aan alles dat PSA de motivatie van de Opel-medewerkers enorm heeft opgekrikt. En dat komt toch door hun topman Tavares, die heeft gezegd: ‘Hier zijn de gereedschappen, maak er wat goeds van’.” Een andere oorzaak van het positieve bedrijfsresultaat is het slim gebruik maken van de voordelen die een fusie kan bieden. Door bijvoorbeeld modellen van verschillende merken op hetzelfde platform te bouwen kan veel geld worden bespaard op onder andere de inkoop van onderdelen. Zo laat PSA de Opel Grandland X op hetzelfde onderstel bouwen als de Peu­geot 3008 en de Citroën C5 Aircross. Een concurrent als Volkswagen doet dat al langer met dochters Audi, Seat en Skoda.

Snijden Deze zogenoemde schaalvoordelen hebben ook een andere kant: het kost banen. Topman Tavares eiste bij de overname dat Opel eerst flink in de kosten moest snijden voordat er nieuwe investeringen werden gedaan. Vakbonden in landen waar Opel fabrieken, ontwikkelingscentra en testlocaties heeft, stemden in met loonverlagingen. Oude Weernink: “Die Tavares is een knalharde maar hij is ook een sportman, een winnaar.” PSA zag, naast Opel, ook de andere divisies goed presteren. Het concern verkocht in de eerste zes maanden 2.181.800 auto’s, bijna 40 procent meer ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst bedroeg 1,5 miljard euro, 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.