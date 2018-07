Opeens was daar, in Zeeland, het pistool van Seyss-Inquart

"Seyss-Inquart werd ontwapend en een Britse militair zei vervolgens tegen een jongeman uit Delft, die voor hem tolkte: 'Hey, jij daar, uit Nederland, hier heb je een souvenir'. En hij drukte hem zo dit pistool in de hand."

Directeur Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum Zeeland vertelt het verhaal over de jongste schenking aan zijn museum beeldend.

Zo'n historische vondst met zo'n interessant verhaal is zeldzaam Stef Traas, directeur Bevrijdingsmuseum Zeeland

Het zwarte wapen is sinds de bevrijding in bezit van de familie van deze inmiddels overleden Nederlandse tolk, indertijd 27 jaar, student en actief in het verzet. Nu heeft zijn dochter, die anoniem wil blijven, het geschonken aan het museum in Zeeland, waarover zij via via had vernomen dat het objecten aanneemt. Traas: "We krijgen hier wekelijks van alles aangeboden, maar zo'n historische vondst met zo'n interessant verhaal is zeldzaam."

Achterzak De familie vertelde Traas dat de student na de bevrijding van Brabant tolkte bij een Brits regiment. Dat regiment trok Noord-Duitsland binnen en zette vlak na de Duitse overgave een wachtpost neer bij de Elbe. Daar dook Seyss-Inquart in een auto op en werd aangehouden, met in zijn achterzak dit pistool, zo vertelt Traas. Later is Seyss-Inquart in Neurenberg berecht en in 1946 opgehangen. Traas twijfelt er niet aan dat het verhaal achter de vondst klopt. "Als mensen geld vragen als ze iets aanbieden, moet je oppassen, maar daar is geen sprake van." Daarbij heeft het Nationaal Militair Museum in Soesterberg het pistool op echtheid onderzocht. Dat museum krijgt nu de vondst. Traas: "Het past daar beter dan bij ons, want zij hebben ook het uniform van Seyss-Inquart al." Lees Trouw-artikelen over de Tweede Wereldoorlog in ons dossier.

