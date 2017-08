Opeens staan er wel erg veel bloembakken

Simon Tio gaat van schrik overeind staan. "Doe ik iets onbeschofts?" De vraag was of hij wist waar hij tegenaan leunt, terwijl hij zijn sigaretje rookt. Het is een massieve stalen plantenbak, zoals ze om de twee meter voor de ingang van de Rotterdamse Markthal staan. Hij bekijkt ze eens: "Ik zou niet weten waar ze voor zijn. Ter decoratie?"

Tio (19) is lang niet de enige die woensdagmiddag niet in de gaten heeft dat hij bij een anti-terreurobject staat. Sinds vorige week staan de bakken met boompjes voor de toeristische attractie. Eigenaar Klépierre wil zo voorkomen dat een terrorist in een truck dwars door de glazen pui de hal inrijdt en daar een bloedbad aanricht.

Veiligheid gaat boven omzet. Je kan in deze tijd niet meer om dit soort maatregelen heen

Blokkades De maatregelen in Rotterdam blijven niet beperkt tot de Markthal en winkelcentrum Alexandrium, ook eigendom van Klépierre. Vanaf vandaag komen er ook blokkades in de populaire uitgaansstraten De Meent en de Witte de Withstraat. Rotterdam © TROUW L&F Maria Arieu (55) en haar man Daniel Valverde (64) uit Argentinië vinden de plantenbakken voor de Markthal maar niets. Arieu: "Door die bakken word je eraan herinnerd dat je gevaar loopt." Ze zijn een halve dag eerder aangekomen in Rotterdam, ze ervaren de stad als veilig. "Dit soort maatregelen kan de angst ook aanwakkeren." Ze willen niet bang zijn, maar de aanslagen in Europa hebben hun reisplannen wel degelijk beïnvloed, zegt Aireu. "Wij zijn dol op Londen. We wilden eigenlijk een maand naar Engeland gaan. Vanwege de aanslagen hebben we onze plannen aangepast." Na tien dagen in Engeland is het echtpaar naar het Europese vasteland gevlogen. "Als je tegenwoordig ergens naartoe reist, houd je vooraf niet meer alleen rekening met het weer."

Backpack met bom Simon Tio snapt de noodzaak van de maatregelen. Hij zit geregeld op de terrassen van de Witte de Withstraat. "Die straat staat bekend om zijn cafés en restaurants. Het is heel crowded: iedereen zit aan de rand van de weg." Hij denkt dat de plantenbakken, fietsenrekken en bankjes de veiligheid zullen vergroten, maar toch, als mensen echt kwaad willen, dan lukt het ook. Hij kijkt naar de Markthal: "Je kan daar ook met een backpack met een bom naar binnengaan. Geweld vindt zijn weg helaas wel." Nee, het robuuste straatmeubilair dat vandaag in de uitgaansgebieden wordt geplaatst, geeft geen garantie dat Rotterdam een aanslag bespaard blijft, erkent burgemeester Aboutaleb. Hij en zijn staf hebben de afgelopen maanden grondig naar Rotterdam gekeken, door de bril van een terrorist. Op welke plekken zou die toeslaan? Aboutaleb: "Terroristen zijn op zoek naar soft targets. Bekende plekken op de wereld, waar altijd camera's zijn en waar je het wereldnieuws kunt halen." Rotterdam heeft natuurlijk geen Ramblas of London Bridge, maar toeristen weten de stad steeds beter te vinden. "En dan kom je op enkele hotspots, waaronder de Witte de Withstraat en De Meent. Een aanslag ligt niet voor de hand in een klein buurtcafé in de wijk Feijenoord."

Terras Ondernemers langs de Meent en de Witte de Withstraat tonen begrip voor de maatregelen. Herman Hell is bedrijfsleider bij het NRC Café aan 'de Witte de With'. Een ambtenaar kwam hem woensdagochtend in zijn zaak inlichten over de maatregelen. Er komen bloembakken aan weerszijden van het terras en een hekwerk aan de straatkant. Hell: "Het moet een gezellige uitstraling krijgen, maar wel zo stevig zijn dat je hem niet omver rijdt." Hij denkt dat de bloembakken het terras alleen maar gezelliger zullen maken. Dat het terras ook kleiner zal worden door de obstakels, vindt de bedrijfsleider niet erg. "Veiligheid gaat boven omzet. We leven in een tijd waarin je niet meer om dit soort maatregelen heen kan." Liever nu maatregelen treffen die niet nodig blijken te zijn, dan achteraf spijt hebben dat je niets hebt gedaan Herman Hell, bedrijfsleider NRC Café in Witte de Withstraat Na de aanslagen in Barcelona en Londen dacht Hell ook weleens: wat als er een truck door de Witte de With scheurt? De chaos zou niet te overzien zijn. Hell herhaalt bijna letterlijk de woorden die Aboutaleb een paar uur eerder sprak: "Liever nu maatregelen treffen die niet nodig blijken te zijn, dan achteraf spijt hebben dat je niets hebt gedaan."

Terreurverdachte maassilo langer vast De man uit Zevenbergen die vorige week is aangehouden wegens de terreurdreiging in Rotterdam blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam besloten, waar de verdachte werd gisteren voorgeleid. De 22-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. Hij werd vorige week woensdagnacht gearresteerd nadat hij een, volgens minister Blok van justitie, 'zeer alarmerend' bericht had verstuurd via berichtendienst Telegram. Volgens de politie waren er aanwijzingen voor een aanslag tijdens het concert van de band Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam. Het concert werd afgelast. De verdachte blijft in beperkingen zitten en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.

Ambulances niet op aanslag voorbereid Ambulancepersoneel is bezorgd omdat ambulances bij een eventuele aanslag niet optimaal zijn voorbereid. Dat melden FNV en CNV Ambulancezorg aan nieuwszender BNR. Het gaat onder meer om extra middelen op de ambulance, zoals terreurkits met tourniquets voor het afbinden van bloedingen. Ook is de vraag welke middelen het personeel meekrijgt om zichzelf te beschermen, bijvoorbeeld als sprake is van een gifgasaanval. Er zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt, maar in de uitwerking zou er veel onduidelijk zijn. Dat zou onder meer komen doordat ambulancezorg op regionaal niveau is geregeld, wat volgens FNV Ambulancezorg tot onduidelijkheid kan leiden. "Regio's kunnen verschillende inzetten en coördinatie hebben. Dat moet je niet hebben bij terreurdaden." Lees ook: Kunnen we opgelucht ademhalen nu er betonblokken worden geplaatst?

