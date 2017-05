Opeens is roeister Ilse Paulis de vrouw met ervaring

Er staat niet meteen een nieuwe gouden dubbel klaar. Ilse Paulis waarschuwde voor de EK roeien van afgelopen weekend voor al te veel verwachtingen. Vorig jaar was zij in de lichte dubbeltwee met Maaike Head onverslaanbaar op de Olympische Spelen. Maar Head stopte en met haar nieuwe roeipartner Marieke Keijser voer Paulis voor dit EK nog geen wedstrijd. Een medaille was misschien wel te veel gevraagd.

Toch kon Paulis (23) na afloop van de finale in het Tsjechische Racice een vreugdedansje plaatsen op Instagram. In de series en herkansing ging het niet allemaal vlekkeloos, maar in de finale roeide het nieuwe duo naar een verdienstelijke tweede plaats.

Over haar nieuwe dub­bel­twee­part­ner Marieke Keijser: Ze is best wel heel erg goed

Het is een eerste succes van het koppel dat de komende jaren voor medailles moet zorgen. Met de twintigjarige Keijser heeft Paulis nu een talentvolle maar jonge ploeggenote. En iemand die Paulis eigenlijk nog niet goed kende. "Voor dit seizoen eigenlijk alleen van gezicht en naam."

Toch was het geen verrassing dat het 'supertalent' Keijser de plek in de boot kreeg. Ze won vorig jaar in de skiff de wereldbeker in Varese en de wereldtitel bij de beloften in Rotterdam. In de woorden van Paulis: "Ze is best wel heel erg goed."

Keijser is dit jaar de Paulis van 2015. Destijds stapte Paulis zelf over naar de dubbeltwee, als roeipartner van de ervaren Maaike Head. Bondscoach Josy Verdonkschot had tegen Head gezegd dat hij iemand zou zoeken die perfect bij haar zou passen. Het werd Paulis. De eerste wedstrijden samen verliepen voor dat duo niet best (wat dat betreft heeft Keijser het nu al beter gedaan), maar in Rio voeren ze vorig jaar onbedreigd naar olympisch goud. De lichte dubbeltwee werd aan het eind van het jaar gekroond tot Nederlands sportploeg van het jaar.

Na Rio legde Head de roeispanen neer. Nu is Paulis, toch ook nog jong, opeens de persoon met ervaring. Dat is best raar, zegt ze. "Mijn rol in de groep is wel veranderd. Nu word ik aangesproken als anderen vragen hebben. Dat is grappig om te merken."

Bewijzen Toch is de roeister van de Amsterdamse vereniging Nereus zelf niet eens zeker van een plek in de dubbeltwee. "Het is niet alsof ik in het middelpunt sta. Ik moet ook nog maar bewijzen dat ik in de boot hoor." Want in dit naolympisch jaar doet ook Paulis 'een tijdje wat minder'. Niet dat ze weinig traint, ze is nog steeds een à twee keer per dag in touw, maar ze rondde inmiddels haar bachelor af en gaat haar coschappen lopen. Daar is nu even tijd voor, voordat Tokio alweer aan de horizon opdoemt. "Drie jaar coschappen ga ik niet redden. Maar ik wil in deze periode een goede stap zetten." Toch is het wel duidelijk dat zowel Paulis als Keijser de komende tijd de boot gaat bemannen. Het EK werd namelijk niet gevaren met het idee van 'kom, we proberen wat'. Paulis: "Het zijn wel de twee besten die in de boot zitten." De komende periode, richting de WK in september, moet het vertrouwen tussen de vrouwen groeien. Want met twee goeie roeiers alleen maak je geen goeie boot. Vertrouwen is iets wat je opbouwt, zegt Paulis. "Dat gebeurt op trainingskampen vanzelf. En dit keer hadden we bovendien niet veel voorbereidingstijd. Het wordt dus nog beter." De lachende gezichten en het dansje op Instagram zijn er al een voorbode van.

