Opeens 12 procent meer arbeidsongeschikten. Hoe kan dat?

"Wie een baan heeft, houdt dat doorgaans gewoon vol, ondanks eventuele fysieke en psychische sores. Maar stel: u raakt werkloos. Ik wed dat u diezelfde sores dan vroeg of laat gebruikt als een kapstok om uw arbeidsongeschiktheid aan op te hangen. Zou ik ook doen, zeker als ik 60-plus was. Of 50-plus."

Dit is een deel uit een blog van Jim Faas, een verzekeringsarts van het UWV die moet beoordelen of mensen wel of geen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hij ziet weinig verschil meer tussen ziek en werkloos. Werkloosheid treft vaak kwetsbare mensen. Ongewild thuiszitten maakt ook vaak ziek.

Werkgevers spelen bij ziekte een heel belangrijke rol

Stapje extra De economische crisis, waarbij het aantal werklozen fors is gestegen tot meer dan 450.000, heeft dan ook zo zijn uitwerking op het aantal aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, redeneren de artsen. Maar het is niet alleen de hoge WW die ervoor heeft gezorgd dat vorig jaar de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregeling Wia steeg met 12 procent. Een groot deel van de mensen die vorig jaar arbeidsongeschikt is verklaard, werkte nog toen ze ziek werd. "Als bedrijven op omvallen staan, zetten werknemers vaak een stapje extra. Zo tussen 2009 en 2013 werkten veel mensen onder hoge druk. Als die druk wegvalt, kan je een na-ijleffect verwachten, met meer verzuim door ziekte", zegt Barend Barentsen, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden. Zowel het UWV als de hoogleraar verwacht dat in 2018 de instroom ook hoog zal zijn Werkgevers spelen bij ziekte een heel belangrijke rol. Zij moeten het loon doorbetalen en ook meebetalen aan eventuele arbeidsongeschiktheidskosten. Daardoor heeft de werkgever er baat bij om aandacht te besteden aan het voorkomen van ziekteverzuim, en de zieke werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer.

Zieke man van Europa Deze maatregelen zijn eind jaren negentig en begin deze eeuw ingevoerd en moesten ervoor zorgen dat de extreem hoge instroom die de WAO ooit kende van wel honderdduizend mensen per jaar zou indammen. Nederland gold in de jaren tachtig van de vorige eeuw als de zieke man van Europa. De arbeidsongeschiktheidsregeling van toen was misschien wel de meest genereuze ter wereld. Oudere werknemers waar een bedrijf van af wilde, werden niet ontslagen maar gingen de WAO in. Inmiddels ligt het aantal nieuwe uitkeringen jaarlijks gemiddeld op 35.000. Tot vorig jaar. Toen waren er opeens 40.000 instromers. "Wellicht was het tijdens de crisis lastiger voor bedrijven om mensen te herplaatsen op een andere functie of plek. Konden werkgevers het ziekteverzuim intern niet meer oplossen", vermoedt Barentsen. "Maar het blijft speculeren. Misschien waren toch ook de verzekeringsartsen gewoon wat minder kritisch. Het blijft deels een raadsel." Zowel het UWV als de hoogleraar verwacht dat in 2018 de instroom ook hoog zal zijn. Als erfenis van de crisis. Barentsen: "En zolang de vergrijzing plaatsvindt, zal ook het deel ouderen in de Wia blijven stijgen." En dan is er nog de groep tijdelijke krachten waar de werkgever doorgaans minder goed voor zorgt. Hun aandeel in de Wia-instroom is opvallend genoeg niet gestegen. Maar volgens arbeidseconoom Pierre Koning (VU) kunnen die flexibele werknemers in de toekomst nog weleens voor flinke problemen gaan zorgen. Lees ook: Plots neemt het aantal arbeidsongeschikten flink toe

