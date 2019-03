OPCW: gifgas gebruikt bij aanval op Douma

Dit staat in een rapport dat organisatie heeft ingediend bij de VN Veiligheidsraad. Het betreft de aanval in april 2018 door de Syrische overheid op de Syrische opstandelingen, die tot dan toe de controle uitoefende over Douma, ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In het rapport staat niet welke van de strijdende partijen het gifgas heeft ingezet. Al eerder claimden diverse partijen dat de troepen van president Assad gifgas gebruikten tijdens de aanval, die volgens hulpverleners aan veertig mensen het leven kostte.

Overlevenden van de aanval zeiden achteraf tegen persbureau AP dat die avond de geur van chlorine in de lucht hing. Ook zijn er getuigenissen over slachtoffers die met schuim om hun mond op de grond lagen. Hulpverleners die slachtoffers behandelden in de nasleep van de aanval kwamen meer symptomen tegen die overeenkomen met de uitwerkingen van het gifgas - zoals moeite met ademhalen en flauwvallen.

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk beschuldigden troepen van de Syrische overheid van de aanval, en sloegen vorig jaar terug met luchtaanvallen. Het Syrische regime heeft betrokkenheid altijd ontkend. Douma was het laatste doelwit van de Syrische overheid in hun poging controle terug te krijgen over de regio ten zuiden van Damascus, na een opstand die zeven jaar duurde. Na de aanval trokken de rebellen zich terug.

