Opa is in zijn nopjes: samen met zijn familie terug naar Pampus

Als een echte schipper – hij werkte tien jaar op zee – klimt Harm Alberts junior (87) naar het bovendek van de boot naar Pampus. Zijn rollator blijft beneden, zijn zeebenen is hij nog niet kwijt. Met een hand boven zijn ogen tegen de zon en de hand van zijn vrouw op de schouder staart hij naar het naderende eiland. Nu een bestemming voor dagjesmensen die er lunchen en het oude fort bezoeken, tot 1933 de plek waar hij met zijn ouders woonde. "Dat het huis er niet meer staat, dat is wel jammer."

Pampus werd in de negentiende eeuw gebouwd in de Zuiderzee, nu het IJmeer, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Alberts opa bouwde er nog aan mee. Het idee was simpel: als de vijand kwam, zou het gebied rondom Amsterdam onder water worden gezet. Tweehonderd militairen waren op Pampus gevestigd om de hoofdstad te beschermen tegen aanvallen.

De constructie was al snel gedateerd. De uitvinding van het vliegtuig en de aanleg van de Afsluitdijk maakten het eiland nutteloos. Na de Eerste Wereldoorlog vertrokken de militairen. Een fortwachter moest een oogje in het zeil houden en zorgen dat de machinerie op het eiland in goede staat bleef. Alberts' vader, sergeant en machinist, was de laatste die deze post vervulde.

Vandaag is de derde keer dat Alberts terugkeert naar het eiland van zijn jeugd. Eén keer in 1958, met zijn vader. Het eiland was toen zoals de Duitsers het hadden achtergelaten: in puin. Een tweede keer met zijn moeder nadat het was opgeknapt, in 1991. Inmiddels is in het fort een 'Pampus Experience' ingebouwd waar toeristen de geschiedenis van het fort kunnen herleven. Die tour gaat Alberts – als een van de twee nog in leven zijnde eilandbewoners – vandaag op uitnodiging van de organisatie maken omdat het nu 130 jaar geleden is dat met de aanleg van Pampus begonnen is. Hij heeft zijn vrouw, dochter, zoon en kleindochter meegenomen.

Veel kan Alberts zich niet meer herinneren van deze tijd

"Mijn vader vertelde wel altijd dat hij op Pampus had gewoond", zegt dochter Carla. "Maar ik besefte me niet dat dat bijzonder was. Totdat een van mijn leerlingen eens een spreekbeurt over Pampus hield. Hij had een boek bij zich. Ik sloeg het open en verhip, daar stond een foto van mijn opa."

