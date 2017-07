Op vakantie naar Marokko: kan dat wel dit jaar?

Vorige week vertrok Hayat Aarab (33) met haar man, haar dochter van zes en zoon van acht, en een pas gekochte auto op vakantie naar Marokko. De doktersassistente uit Vleuten gaat om de twee jaar naar het geboorteland van haar ouders. Dit jaar was het anders: tot de laatste dagen voor vertrek twijfelde ze of het wel veilig was.

Lees verder na de advertentie

"Het is gelukkig rustig", zegt Hayat over de telefoon vanuit badplaats Saïdia in Noord-Marokko. "Je merkt hier niets van de onrust." In Nederland probeerde ze een tijdje geen nieuws te volgen. "Ik wilde al die negativiteit niet." Maar om de protesten in Noord-Marokko kon ze niet heen. "De situatie leek op afstand heel erg. Overal hoorde je over de demonstraties."

Het Comité Mohsin Fikri Nederland, een actiegroep die de onrust in Noord-Marokko volgt, uitte deze week bezorgdheid over Marokkaanse Nederlanders die zomervakantie in Marokko houden. Al meer dan een half jaar houden protesten in het Rif-gebied aan. Aanleiding is de dood van visverkoper Mouhcine Fikri. In grote steden als Al Hoceima eisen Riffijnen tijdens volksprotesten verbeterde sociale en economische leefomstandigheden.

De situatie leek op afstand heel erg. Overal hoorde je over de demonstraties. Hayat Aarab

Tekst loopt door onder afbeelding

De familie Aarab. © RV

Voor vertrek deelde Hayat haar twijfel over de zomervakantie op Facebook. Is Marokko dit jaar wel veilig? Van andere vakantiegangers kreeg ze bevestiging: er was niets van de onrust te merken, zeiden die. Dat gaf voor haar de doorslag.

Wat ook meespeelde: Hayat en haar gezin gaan bewust met de auto naar Marokko. Twee jaar geleden brachten ze voedselpakketten rond in de Rif, en ook dit jaar wilden ze dat doen. "Mensen rekenden al op ons. Mijn ouders zijn voor ons uit gereisd vanuit Nederland en hebben iedereen op de hoogte gesteld dat we kwamen. We wilden ze niet teleurstellen."

Wel lag er tot vertrek een noodscenario klaar. Als de situatie in de Rif zou escaleren, zou haar man alleen gaan met het vliegtuig en zou Hayat thuisblijven met de kinderen. Zover kwam het niet. Wel pasten ze hun reis iets aan. Na de boot naar Tanger, namen ze de lange route via Fez naar het dorp van haar ouders. "Via Al Hoceima, waar de protesten zijn, vonden we te riskant."

Tekst loopt door onder afbeelding

WEBGRAPHIC-MAROKKO-RIF © Sander Soewargana

Va­kan­tie­gan­gers moeten het reisadvies goed in de gaten houden Ministerie van buitenlandse zaken

Dat de Rif achtergebleven gebied is, klopt volgens Hayat. Al zijn er de afgelopen vijftien jaar investeringen gedaan in wegen, water en elektriciteit. "Het gaat misschien niet snel, maar het gebied gaat wel vooruit."

Het ministerie van buitenlandse zaken raadt reizigers naar Marokko aan rekening te houden met de demonstraties die kunnen plaatsvinden in het gebied rond Al Hoceima. Vakantiegangers moeten het reisadvies goed in de gaten houden.

Hayat heeft genoeg aan het advies van haar familie en vrienden en zal tijdens de hele vakantie plekken als Al Hoceima mijden. Broers van haar man spraken onderling wel over het grote volksprotest, de 'miljoenenmars' die op 20 juli zou worden gehouden. Protestleider Nasser Zafzafi riep daartoe op, voordat hij gearresteerd werd in mei. Als het zover komt, blijven Hayat en haar gezin die dag binnen.

Lees ook: 'Ik vecht voor de toekomst van onze kinderen, zodat zij niet naar Europa hoeven'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.