Op sociale media paait de politie pubers, én potentieel personeel

Inspecteur Tom Verweij van de politie Zaanstreek behandelde deze week op Facebook een zaak van afgelopen zomer. Hij werd op een melding afgestuurd van kindergeschreeuw in een verder lege flat. Hij beschrijft hoe de buurvrouw die belde, eerst nog twijfelde of ze zich hier wel mee moest bemoeien. “Ik bedank de vrouw”, schrijft Verweij, “terwijl ik bij mezelf denk dat ze dat veel eerder had moeten doen”. Vervolgens schrijft hij hoe hij twee verwilderde jongetjes uit de stikhete flat bevrijdt.

Lees verder na de advertentie

Het verhaal maakt veel reacties los en Verweij ziet zijn waarschuwing een groot publiek bereiken: trek bij een vermoeden van een onveilige thuissituatie tijdig aan de bel.

Wijkagenten worden al langer aangemoedigd te twitteren. Verkeersagenten vertellen langs deze weg hoe ze de burger aanhouden die een grote lading op een aanhanger vervoert zonder spanbanden, op een riskante manier dus. En er zijn zelfs speciale politievloggers.

Het debat kan grillig verlopen. De wijkagent die onder de titel ‘Horeca Utrecht’ twittert, deelde in december een bericht over een 16-jarig meisje dat hij mee naar het bureau had genomen omdat ze ’s avonds had geprobeerd een café binnen te komen met het ID van een oudere vriendin. “Zij mag nu de rest van de nacht bij ons in een cel doorbrengen”, twitterde de agent. Al snel gonsde het van de afkeuring: hoe durfde de politie een minderjarige een nacht lang op te sluiten?

Vergrijsd De agent moest later uitleggen dat het meisje haar eigen ID niet bij zich had, dat het niet de taak van de politie is de halve stad rond te rijden om minderjarigen thuis te brengen en dat een piket-advocaat niet altijd à la minute beschikbaar is. Omdat het ijs glad kan zijn, heeft de politie een hele reeks online-trainingen en regels voor het gebruik van Facebook en Twitter. “De meeste adviezen gaan over privacy. Een verdachte mag niet herkenbaar in beeld”, zegt Dwight van van de Vijver, adviseur sociale media bij de korpsleiding. Daarnaast worden de voordelen benadrukt. De wijk- en jeugdagenten krijgen er bijvoorbeeld met de nieuwe sites en apps veel meer nuttige contacten bij dan ze op straat kunnen verwerven. En niet onbelangrijk: via een kanaal als Instagram kunnen jongeren veel vrijer communiceren. “Op straat is het voor bepaalde jongeren soms niet stoer om met een agent te praten, via sociale media wel”, zegt Van van de Vijver. “Dan kan het gebeuren dat een verdachte die gezocht wordt, zich zo meldt. Of dat iemand vraagt hoe je bij ons kunt solliciteren.” Het belang van personeelswerving moet niet worden onderschat. Het korps is vergrijsd. De politie begint een campagne om binnen zeven jaar 17.000 agenten te werven.

Lees ook: