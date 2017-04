Op Schalke is geen peil te trekken

In Duitsland zeggen ze vaak gekscherend over Schalke 04: Hopp oder Top. Oftewel: alles of niets. De voetbalclub, vanavond (21.05 uur) tegenstander van Ajax in de kwartfinale van de Europa League, heeft een nogal wispelturig karakter. Ook dit seizoen weer. Terwijl Schalke nog met frisse moed de voetbaljaargang was begonnen. Er kwam een nieuwe trainer, Markus Weinzierl (ex-FC Augsburg), er werd een nieuwe manager aangesteld en in zijn kielzog volgden veel nieuwe spelers. Zonder al te veel succes. Schalke staat momenteel tiende in de Bundesliga.

“Er is eigenlijk geen peil op te trekken”, zegt Youri Mulder, oud-speler van Schalke, waarmee hij in 1997 de Uefa Cup won. “Dat heeft wat mij betreft vooral te maken met hun trainer, Weinzierl. Hij stemt zijn opstelling vaak af op de tegenstander in plaats van dat hij uitgaat van eigen kracht. Het spel is niet bepaald om je vingers bij af te likken.” Als voorbeeld voor de wisselvalligheid hoeft Mulder alleen maar op de afgelopen week te wijzen. Eerst verloor Schalke kansloos bij Werder Bremen (3-0), waarna een sterk optreden volgde tegen VfL Wolfsburg (4-1). “Dat is typerend voor dit seizoen”, stelt Mulder.

Terwijl de club uit Gelsenkirchen veel potentie heeft. In Duitsland noemen ze Schalke al jaren een slapende reus. De club heeft, na Bayern München, de meeste leden in het bestand (ruim 109.000). Qua begroting (210 miljoen euro) is Schalke de derde club van Duitsland. Dat strookt niet met de bescheiden prijzenkast, waar in 1958 voor het laatst een landstitel werd bijgevoegd. “Terwijl ze de beste jeugdopleiding van Duitsland hebben”, meent Mulder. “Neem iemand als Max Meyer (speler uit de eigen jeugd, red.). Ik vind dat een geweldige voetballer, maar dan moet je hem wel laten spelen. Nu staat daar iemand uit het tweede elftal van Paris Saint-Germain. Zo zonde. Ik had het iets persoonlijker gemaakt voor het publiek.”

Schalke is van oudsher een club van de mijnwerkers. Daar hoort een bepaald type speler bij

'Supporters zien graag harde werkers' Huub Stevens, die de Uefa Cup-winst in 1997 als trainer meemaakte bij Schalke, onderschrijft het wisselvallige spel van zijn voormalige werkgever, maar hij ziet de toekomst positief in voor de blauwhemden. “Ze hebben nu spelers die qua mentaliteit beter passen bij de Traditionsverein Schalke. Dat moet je niet onderschatten. Schalke is van oudsher een club van de mijnwerkers. Daar hoort een bepaald type speler bij. Supporters zien de spelers graag hard werken.” Schalke haalde zulke spelers afgelopen zomer met de Oekraïner Jevhen Konopljanka (gehuurd van Sevilla) en de Spanjaard Coke, die werd gekocht van Sevilla maar in de voorbereiding zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. “Dit elftal heeft gewoon tijd nodig”, analyseert Stevens. De Limburger verwacht een open wedstrijd in de Arena. “Ajax speelt een ander soort voetbal dan Schalke”, zegt de gepensioneerde Stevens. “Ajax is technisch sterker, Schalke speelt meer fysiek.” Mulder: “Van die behendige snelle dribbelaars, zoals Younes en Kluivert, kennen ze niet echt in Duitsland. Het zal moeilijk worden, maar als Ajax situaties weet te creëren waarin de aanvallers één tegen één komen te staan met hun gezicht naar het doel, dan geef ik Ajax een goede kans. Schalke komt daarmee in zijn zwakte, want het centrum is vrij statisch.” Daarnaast moeten de Amsterdammers waakzaam zijn voor de counter van Schalke, waarschuwt Mulder. Spits Klaas-Jan Huntelaar, oud-speler van Ajax, begint vanavond vermoedelijk op de bank.

Kasper Dolberg kan weer spelen Ajax-trainer Peter Bosz kan vanavond weer een beroep doen op Kasper Dolberg. De spits bleef bijna een maand aan de kant vanwege een liesblessure, maar trainde de afgelopen dagen volledig mee en zit weer bij de selectie voor het duel met Schalke. Of Dolberg in de basis staat wilde Bosz gisteren niet zeggen. Met Bertrand Traoré als centrumspits scoorde Ajax vorige week liefst elf keer in drie competitieduels. Lasse Schöne kan vanavond niet spelen; de middenvelder is geschorst. Ajax strijdt nog op twee fronten (competitie en Europa League) om de prijzen, maar Bosz liet weten geen prioriteiten te willen stellen in de huidige fase van het seizoen. “Het zou raar zijn als we er één laten vallen”, zei hij gisteren op de site van de club. “Ajax wil altijd alles winnen. Daar gaan we dus ook voor.”

