Op ontdekkingstocht door het Vondelpark

Ook in de urban jungle is nog wel het een en ander te vinden, denkt Menno Schilthuizen, onderzoeker bij Naturalis, hoogleraar evolutie en biodiversiteit aan de Universiteit Leiden en publicist over stadsnatuur. Hij wil een heuse, zesdaagse ontdekkingsreis opzetten in het Amsterdamse Vondelpark deze zomer.

Leken mogen mee, al kost hun dat wel 485 euro per persoon. Daarin zijn diners, fietshuur, insectenvallen én begeleiding door wetenschappers inbegrepen. Een overnachtingsplek niet, maar een beetje urban jungle-citizen scientist slaapt gewoon thuis. Doel van de expeditie – in de Koeienweide, een afgesloten deel van het Vondelpark – is te komen tot een wetenschappelijke publicatie waarin een nieuwe soort wordt beschreven.

Burgerwetenschap Geen vogels of vlinders, Schilthuizen denkt aan onbekende sluipwespen of mineervliegjes waarvoor biologen tot nu toe geen oog hadden. Piepkleine insecten, maar reusachtig groot als bewijs van een gezonde biodiversiteit. Schilthuizen heeft ervaring met dit soort burgerwetenschapprojecten. Vorig jaar zette hij een soortgelijke expeditie op touw naar Borneo. Toen zijn de Grouvellinus andrekuipersi en de Grouvellinus leonardodicaprioi ontdekt, piepkleine kevertjes, genoemd naar astronaut André Kuipers en filmster Leonardo diCaprio, als eerbetoon voor hun werk als natuurbeschermer. De regels van de taxonomie luiden dat wie een nieuwe soort ontdekt, zelf een (Latijnse) naam mag aandragen. Een geleerde, je moeder of je grote liefde vernoemen, het kan allemaal. Jezelf een diersoort cadeau doen, gaat evenwel te ver.

