Op maat gemaakte kleding afkomstig uit een achterafstraatje van de Amsterdamse Jordaan

Met een meetlint om zijn nek buigt Fares al Khalif (25) zich peinzend over een ruwe schets van een damessilhouet. Naast hem strijkt zijn vriend en collega Mostafa Alhaj (23) de manchet die hij zojuist heeft genaaid. De muur achter hen is volgeplakt met post-its. 'Bezem', 'uitglijden', 'cirkel', staat erop geschreven, de Arabische vertaling eronder.

De taal mag dan relatief nieuw zijn, met het ambacht zijn Al Khalif en Alhaj vertrouwd. Alhaj werkt al sinds zijn dertiende met de naaimachine, en ook Al Khalif werkt al jaren in de modebranche. Voorheen deden ze dit in Syrië en Libanon, tegenwoordig in een achterafstraatje in de Jordaan in Amsterdam.

Gedachteloos kopen

'Sjoekran', staat in fonetische spelling op een ander briefje, en eronder: 'dankjewel'. Die is bedoeld voor Philine van Zinnicq Bergman (29). Een half jaar geleden opende zij Atelier Phi - zij is wél nieuw in dit ambacht. Drie jaar geleden werkte ze nog bij een management-consultancybedrijf in China, waar ze in haar vrije tijd kleermakersmarkten bezocht. "Je kiest daar zelf de stof uit, en bespreekt rechtstreeks met de kleermaker wat voor kledingstuk je wil."

Ze kwam voor haar werk ook in de megafabrieken waar China vol mee staat, zag daar de arbeidsomstandigheden en ademde de smogluchten in. "Zo ongeveer alles wat wij in het Westen gedachteloos kopen, wordt daar gemaakt. Ik realiseerde me ineens hoe bizar het is dat we geen idee hebben wat de gevolgen zijn."

Vandaar haar idee, geïnspireerd op die kleermakersmarkten, om de 'afstand tussen maker en koper te verkleinen' door kleren op maat te maken. Lokaal, door ambachtslieden: Syrische ex-vluchtelingen. "Want wie zijn in Nederland de modevaklui? We zijn zo gewend om de productie uit te besteden, dat er hier maar weinig praktijk-ervaring is. Maar in Syrië werkten juist veel mensen in de textielsector, voor de oorlog was de textielindustrie één van de grootste inkomensbronnen van het land."

