Op Kos zoekt iedereen een veilige slaapplaats

Waar gaan we slapen? Het is de vraag die bewoners en toeristen in de gelijknamige hoofdstad van het Griekse eiland Kos overal stellen, minder dan een etmaal na de aardbeving die aan twee toeristen het leven kostte. In het Engels, Nederlands en Duits - en in het Grieks. Overal in de stad staan stoelen op de stoep, zo ver mogelijk van gevels vandaan. Een Italiaanse moeder stopt tegen tien uur haar twee kleuters in, op ligbedden voor het Captain’s Hotel. Morgen gaan ze weg, dagen eerder dan gepland.

Aardbevingen hebben ze op Kos wel vaker, maar voor een zo sterk als deze (6,6 op de schaal van Richter) moeten zelfs ouderen lang in hun geheugen graven. Christos Simis (28) beseft dat hij geluk gehad heeft, ook al heeft hij een jaap van tien centimeter in zijn hoofd. Hij kreeg in zijn slaap een kledingkast op zijn hoofd. Die staat normaal naast zijn bed, maar begon om half twee hevig te schudden.

Het toerisme op Kos was juist aan het aantrekken, nadat de vluch­te­lin­gen­pro­ble­ma­tiek va­kan­tie­gan­gers de afgelopen twee jaar had afgeschrikt.

“Ik voelde het bloed over mijn gezicht lopen”, zegt de legertandarts, terwijl hij de enorme hechting op zijn hoofd laat zien. “Mijn bed lag vol stukken glas van het raam waaronder ik slaap. Ik probeerde weg te lopen, maar dat is lastig als alles schudt. En toen kwam ook mijn glazen klok omlaag”, zegt Simis, nog steeds ontdaan.

Eenmaal buiten zag hij dat hij ook bloed aan zijn voeten had. Zijn buurman bracht hem naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij behalve snijwonden ook een bloeding in zijn hoofd had. “Ik ga zo weer, voor controle. Dat wordt nog lastig; ik kan niet lopen en heb vreselijke hoofdpijn. Vannacht slaap ik denk ik bij een vriend, die in een veiliger huis woont.”

Donker De normaal zeer luidruchtige uitgaansstrip vlak achter de oude haven is nu stil en donker. Een politieagent bewaakt de restanten van de club White Corner, waar een Zweedse en een Turkse toerist om het leven kwamen toen het dak omlaag kwam. Bij de beving vielen meer dan honderd gewonden. Degenen die er het slechtst aan toe waren, zijn naar ziekenhuizen in Athene en op Kreta overgebracht. Ook duizenden inwoners en toeristen in de Turkse stad Bodrum, op een paar kilometer afstand van Kos, voelden de aardbeving. Ruim 350 mensen gingen daar naar het ziekenhuis. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse toeristen (zwaar)gewond geraakt. Reisorgansiatie Sunweb meldde wel dat een van hun reizigers ‘mogelijk zijn voet heeft gebroken’. In de loop van de dag volgden op vrijdag nog diverse naschokken Vooral historische gebouwen in het kleine centrum van de hoofdstad hebben schade opgelopen, of zijn deels ingestort. Een minaret van een voormalige moskee staat uit het lood en dreigt om te vallen. De kade van de haven zit vol scheuren. Veerboten worden omgeleid naar het zuiden van het eiland. Door een kleine vloedgolf die op de aardbeving volgde, zijn zowel op Kos als in Bodrum tientallen geparkeerde auto’s en motoren beschadigd. In de loop van de dag volgden op vrijdag nog diverse naschokken. De EU heeft Griekenland noodhulp aangeboden. De aardbeving komt voor Griekenland en met name voor vakantie-eiland Kos op een uiterst ongelegen moment. Het toerisme was juist flink aan het aantrekken, nadat de vluchtelingenproblematiek vakantiegangers de afgelopen twee jaar had afgeschrikt. Ruim een maand geleden werd het noordelijker gelegen Lesbos nog getroffen door een aardbeving. © AFP

