Op Kos gaat de vakantie snel weer door

De geur van anijs walmt je tegemoet voor de slijterij van Haris Kambouroglou (33) in Kos-Stad. Een vrouw is grondig de tegelvloer aan het dweilen, maar er is geen beginnen aan. “Het is de ouzo die het sterkst blijft hangen. Maar je ruikt ook whisky, wijn, wodka… het was hier een bad van alcohol”, zegt Kambouroglou. Op foto’s laat hij zien hoe een medewerker vlak na de beving bijna tot in zijn knieën in een in zee van gevallen en kapotte flessen staat.

Een groot deel van de voorraad ging aan gruzelementen toen de aardbeving bij het Griekse eiland vrijdagmorgen vroeg zijn hele zaak door elkaar schudde. Meer dan een ton schade, schat de slijter. Hij had enkele exclusieve whisky’s, voor liefhebbers die het er op vakantie eens goed van nemen. Allemaal weg. De verzekering dekt schade door natuurgeweld niet.

Maar Kambouroglou wil zo snel mogelijk weer over tot de orde van de dag. Meteen na de aardbeving zijn hij en zijn medewerkers aan het puinruimen en schoonmaken geslagen. Zonder te slapen. De nieuwe voorraad staat alweer op de planken, zij het met stukken plakband ervoor om eventuele naschokken te kunnen opvangen. “We kunnen niet anders. Dit is het hoogseizoen, hier moeten we het het hele jaar van hebben”, zegt hij. Zijn grootste angst is dat toeristen door de beving thuisblijven. “Ik heb het gevoel dat het rustiger is nu. Mensen zijn afwachtend. En het seizoen begon juist heel goed, na twee slechte jaren door de vluchtelingencrisis. Maar goed, we zullen zien over twee weken. Hopelijk is iedereen dit dan weer vergeten.”

“Tegen bezorgde gasten zeg ik: ik weet nu in ieder geval dat mijn hotel veilig is, het heeft de test doorstaan” Stefanos Tsivrinis, hoteleigenaar op Kos

Snel optreden Ook de rest van Kos pakt de draad zo snel mogelijk weer op. Veel puin dat omlaag kwam van gebouwen was al na een paar uur opgeruimd, restaurants lokten na een veiligheidsinspectie vrijdagavond alweer klanten naar binnen. Hoteleigenaar Stefanos Tsivrinis (77) heeft met zijn familie en medewerkers de hele nacht na de beving met emmers de kelder staan hozen. De helft van zijn zwembad was daar na een mini-vloedgolf in terecht gekomen. Maar zijn Captain’s Hotel staat er nog en heeft geen schade. “Tegen bezorgde gasten zeg ik: ik weet nu in ieder geval dat mijn hotel veilig is, het heeft de test doorstaan”, vertelt hij lachend vanachter de receptie. De eerste dag na de beving kreeg hij veel telefoontjes en een enkele annulering, in het weekend bleef het rustig. Een slijterij op Kos, net na de aardbeving © thijs kettenis Het snelle en kordate optreden van de bewoners is voor veel toeristen juist een reden om te blijven. Uiteindelijk besloten van de duizenden vakantiegangers enkele tientallen dit weekend terug te keren. “Ons appartement, net buiten het centrum, had geen schade. En de volgende dag ging mijn dochter zelfs gewoon even een donut in de stad halen”, zegt Caroline Pippel (46) uit Beesd in een straat vlak bij de haven. “Het is heerlijk hier. De zon schijnt. Waarom zouden we gaan? Maar misschien zijn we gewoon te nuchter.” De bij Nederlandse jongeren populaire feestcafés vlak achter de haven gingen zaterdag weer open Maar om te zeggen dat alles weer normaal is, gaat te ver. Dit weekend waren er nog steeds af en toe naschokken, met een vrij hevige aan het begin van zaterdagavond. In de haven leidde dat even tot geschreeuw en paniek, maar na tien seconden was het weer rustig. De bij Nederlandse jongeren populaire feestcafés vlak achter de haven gingen zaterdag weer open, behalve het verwoeste White Corner en de aanpalende gelegenheden. Daar vielen tijdens de beving vrijdagmorgen twee doden, toen het dak en de bovenste verdieping instortte. De sfeer was aan het begin van de zaterdagavond minder uitgelaten dan normaal. Dokter Iordanis Mimtsoudis (24), die er vlak achter woont, zal er de komende tijd niet langsgaan. Hij heeft de meer dan honderd gewonden na de beving voorbij zien komen. “Ik zat met wat vrienden te eten in een taverne, en ben direct na de beving naar de eerste hulp gegaan om te helpen. Onze ambulance reed af en aan om gewonden te brengen. Een 22-jarige Noorse toerist is beide benen kwijtgeraakt, een ander heeft zijn rug gebroken. De zwaarste gevallen moesten naar Athene en Kreta worden overgebracht. Ik ben nog maar in opleiding, maar denk dat ik nu al iets heftigers heb meegemaakt dan veel oudere doktoren. Het kost denk ik wel even om daar overheen te komen.”

Meeste Nederlanders blijven vakantievieren op Kos Een paar hotels in het oude centrum van Kos-Stad zijn gesloten vanwege schade door de aardbeving van eind vorige week, vertelt de woordvoerster van reisorganisatie Thomas Cook (1400 Nederlandse toeristen op Kos). Voor zo’n 45 Nederlandse toeristen in het daargelegen Hotel Continental Palace betekende dat het einde van hun vakantie. Het hotel ging dicht en voor hen kon niet direct een nieuwe plek gevonden worden. Zij keerden dit weekeinde terug naar Nederland, samen met enkele tientallen Nederlanders die op een andere plek zaten, maar na de beving zelf hadden gemeld graag naar huis te willen. De grote meerderheid van de Nederlandse toeristen op Kos laat zich dus niet wegjagen door de naschokken en ook nieuwkomers blijven binnenstromen, concludeert Thomas Cook. Twee andere grote reisorganisaties Sunweb en TUI (ieder circa 2700 Nederlandse toeristen op Kos) bevestigen dat. “Mensen vinden de naschokken nog wel beangstigend, want wij zijn dat als Nederlanders niet gewend”, denkt de Thomas Cook-woordvoerster. “Maar de moderne hotels zijn aardbevingbestendig. Mensen vinden het dan even heftig, maar weten: mijn hotel kan het wel aan.” Wie dat wil, mag overigens nog omboeken. Maar, zegt deze woordvoerster, dat is niet zo gemakkelijk. “Het is hoogseizoen, er is niet veel keuze meer.” Lees ook: Op Kos zoekt iedereen een veilige slaapplaats

