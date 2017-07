Op koninklijke verjaarsvisite

Klein Verslag kan de postbode uit de droom helpen, want wij liepen Nieuwenhuizen tegen het lijf. De Utrechter is voorzitter van de Nederlandse P.G. Wodehouse Society, een club liefhebbers van de in 1975 overleden Britse schrijver. De Hertogin van Cornwall, voorheen Camilla Parker Bowles, is patrones van dat gezelschap. Vandaar de post.

Met Kerst gaan er altijd goede wensen over en weer, en nu viel er een wel heel bijzondere uitnodiging op de deurmat: de Prince of Wales heet Peter Nieuwenhuizen welkom bij de verjaardag van de Duchess of Cornwall.

En zo maakte de voorzitter van de P.G. Wodehouse Society deze maand zijn opwachting bij Clarence House in Londen, het woonpaleis van hunne koninklijke hoogheden. Er stond een lange rij van wel 350 vrienden en relaties, die allemaal hun mobieltje moesten inleveren. Eenmaal in de tuin gearriveerd keek Peter, als enige Nederlander, verwonderd om zich heen. Was dat niet Dame Maggie Smith uit 'Downton Abbey'? En zij daar, dat moest toch Joanna Lumley zijn uit 'Absolutely Fabulous'? Het strijkje onder de eeuwenoude lindeboom begon nu te spelen. De champagne kwam voorbij en de warme kip. Deze gardenparty kon niet meer stuk.

Klein wonder

Over een uur zou de jarige, 70 lentes nu, met haar kroonprins verschijnen. Een snelle rekensom leerde Peter dat als ze alle gasten wilden spreken ze voor iedereen een halve minuut de tijd hadden. Zou hij tot de gelukkigen behoren? En terwijl de voorzitter zo stond te dubben, voltrok zich een klein wonder. Hij raakte in gesprek met Lumley. "Ik ken u nog uit 'The Avengers'", zei Peter. "You mean 'De Wrekers'?", antwoordde de actrice in perfect Nederlands. Peter bekende meteen maar dat hij als jongen dolverliefd op haar was. Waarop Joanna: "You made my day!"

Daar schreden hunne koninklijke hoogheden de tuin reeds binnen. Peters gedachten gingen terug naar die dag in 2009, toen het bestuur van de P.G. Wodehouse Society was uitgenodigd in Clarence House om kennis te maken met de nieuwe patrones. De Duchess had haar bode toen opgedragen wat boeken van Wodehouse op te halen uit haar slaapkamer. Ze bleek een ware kenner, evenals haar voorgangster als beschermvrouwe, de Queen Mum, die, naar verluidt, met Wodehouse op haar nachtkastje in slaap viel.

En nu stond de Duchess plots voor hem in haar oogverblindende zomerjurk en in haar hand een feestmuts met kaarsen. Peter maakte een keurige buiging en herinnerde zich hoe het bestuur daar in 2009 nog enige tijd op had geoefend, en er zelfs een wedstrijdje van had gemaakt. Maar dat ging hij de jarige natuurlijk niet vertellen. "Ik herken u, uit 2009", zei ze, waarop aangesprokene enigszins begon te zweven. Waar zij verder over spraken, tja dat valt helaas onder het koninklijk protocol. In elk geval had de Duchess het geschenk uit Nederland in dankbaarheid aanvaard: een groepsfoto van de P.G. Wodehouse Society.