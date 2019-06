Op het WK krijgen pijl en boog een groot podium: ‘Handboogschieten is niet alleen Robin Hood zijn’

Het is maar een bescheiden applausje dat Steve Wijler krijgt als hij met een volle koffer naar de ingang loopt van de ‘finale-arena’ op het WK handboogschieten in Den Bosch. Maar het is wél een applausje. En dan wordt hij ook nog eens gevraagd voor een foto. Hij moet er wel om lachen. Zo vaak komt dat allemaal niet voor.

Wijler was een van de Nederlandse schutters die afgelopen week deelnamen aan een van de grootste toernooien in de handboogsport. De recurve-variant van de handboogsport heeft al jaren een olympische status. In Londen in 2012 kwam het voor het eerst echt in de aandacht toen Rick van der Ven verrassend vierde werd. Inmiddels zijn Sjef van den Berg (vierde in 2016) en Wijler ook wereldtop. Het team traint dagelijks op Papendal, de sport heeft prioriteit binnen NOC-NSF. Maar veel bekendheid genieten zij én de sport niet in Nederland.

Daarom noemt hij het afgelopen WK ook als onderdeel van wat hij noemt een ‘nieuw verhaal’ van de sport, dat met 220 verenigingen en iets meer dan tienduizend leden ‘de kleinste van de grote bonden’ is. “Handboogschieten is niet alleen meer Robin Hood zijn. Het is ook om het eerlijke en het analytische van de sport. Wij hebben hightech bogen en doen aan mentale training. Dat kan je ook allemaal gebruiken om de sport te verkopen.”

Maar alleen sportief succes was nooit het doel, aldus algemeen directeur van de Nederlandse Handboog Bond (NHB) Arnoud Strijbis. Na de vierde plekken van Van der Ven in 2012 en Van den Berg in 2016 werd de sport in zijn optiek niet goed gepromoot. “Ik wilde niet dat we die fout nog een keer maken.”

Toch moest Kersten de toch conservatief denkende bond mee zien te krijgen. Toen hij het plan om het WK naar Nederland te halen de eerste keer voorstelde, kreeg hij binnen tien minuten een antwoord terug. Nee, dat gaan we niet organiseren. Pas later kreeg hij de bond mee. “Zij willen natuurlijk, en begrijpelijk, dat het om de sport draait. Wij wilden ook show. Met CO2-kanonnen en wit vuur bij de ceremonies. Er moesten wel mensen worden overtuigd.”

Het evenement was gratis te bezoeken, op de twee finaledagen na. Gisteren zat de lange tribune helemaal vol met 2500 bezoekers. Zij zagen hoe IOC-voorzitter Thomas Bach de medailles en de bijbehorende pot stroopwafels uitreikte. Eric Kersten, organisator van het evenement, had gezocht naar een bijzondere locatie. De WK, met bijna duizend deelnemers, moest ‘naar de mensen toe’ worden gebracht, aldus Kersten. “Vraag willekeurig tien mensen op straat naar hun favoriete sport en bijna niemand kiest handboogschieten. Wij wilden dat ook van niets wetende mensen op de tribune konden zitten.”

Daarom ook dat middelbare scholieren deze weken een concentratietraining kregen met technieken die de schutters ook gebruiken. Voor de jongste jeugd werd een avond georganiseerd met de bekende YouTuber Djuncan, die met virtuele pijl en boog het populaire schietspel Fortnite op groot scherm speelde. Strijbijs: “We weten dat een film als ‘The Hunger Games’ van invloed is op ons ledenaantal. Maar de Spelen ook. Dus de Robin Hood is net zo goed de meid in die film als Sjef van den Berg op dit WK of in Tokio. Wat we hier hebben gedaan, moeten we nu doorzetten.”

Oranje gekleurd

Bondscoach Ron van der Hoff was blij dat het grootse toernooi eens naar Nederland kwam. “Het was eens fijn dat iedereen voor ons was. Je voelt hier dat je goed bent. De laatste keer dat ik zelf in zo’n setting kwam was bij een oranje gekleurd EK in Brussel in 2004. Ik ben blij dat de jongens het nu hier hebben meegemaakt.”

De schutters hadden gemengde gevoelens. Wijler vond het erg lastig om op de Parade te schieten, zei hij. “Ik had het gevoel dat ik op een trainingsveld stond. Ik was niet eens zenuwachtig, terwijl ik dat altijd ben.” Voor Sjef van den Berg was het juist andersom. Hij vond het een van de mooiste velden waar hij ooit had geschoten. “Ik kreeg zelfs van vrienden van vroeger appjes dat ze me ergens in de stad op een poster hadden zien staan. Ik werd er heel gelukkig van.”