Op het voetbalveld gaat het goed met de vrouwen, maar in de bestuurskamers is nog veel te winnen

De hernieuwde confrontatie van de voetbalsters op het WK met Canada, donderdag in Stade Auguste-Delaune in Reims, roept herinneringen op bij Kirsten van de Ven. Als invalster maakte zij op de mondiale titelstrijd van 2015 in Montreal met een fraai afstandsschot de gelijkmaker tegen het gastland, waardoor Nederland zich plaatste voor de achtste finales. Zwaaiend met haar hoofdband vierde Van de Ven haar moment van glorie, na een fysiek en mentaal moeilijke periode.

Van de Ven droeg de haarband ­nadat ze een jaar eerder tijdens een duel van haar Zweedse club Rosengard de bal van dichtbij hard op de slaap had gekregen. Doordat ze moeilijk licht kon verdragen zocht ze vaak haar toevlucht in donkere ruimtes. Pas acht maanden later mocht ze weer voetballen, maar haar plaats in de nationale ploeg was ze kwijt. Op het WK in Canada moest de Brabantse met een reserverol ­genoegen nemen.

Pieken op het juiste moment

Net als op het EK van 2009 werd ze wel topscorer, want ook in de verloren achtste finale tegen Japan (2-1) maakte ze het enige doelpunt. “Ik ben lang de enige speelster geweest die op grote toernooien twee keer had gescoord”, lacht Van de Ven. “Dat noem ik pieken op het juiste moment.” In 2017 raakte ze die eretitel kwijt toen op het EK in eigen land Sherida Spitse en Lieke Martens driemaal scoorden en Vivianne Miedema zelfs viermaal. En op het huidige WK in Frankrijk staat Miedema ook alweer op twee.

Na het WK in Canada stapte Van de Ven over naar Willem II en speelde ze nog een halfjaar bij FC Twente. Blijven voetballen tot en met de ­Europese titelstrijd in Nederland was geen optie. Bij FC Twente kreeg ze weer een tik op het hoofd en vond ze het mooi geweest. “Het was oké om te stoppen. Ik besefte dat ik meer had bereikt dan ik zelf had kunnen dromen. Ik kon dus wel vrede hebben met het afscheid.”

Inmiddels is Van de Ven (34) ­terug in de voetballerij. In oktober 2017 volgde de ze Minke Booij op als manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, terwijl ze bewust aan het kijken was of ze niet buiten het voetbal aan de slag kon. Ze deed twee studies (sportpsychologie en neuropsychologie) en werkte daarnaast als trainer bij de talentenacademie van Rosengard. Uiteindelijk trok de voetbalwereld haar toch het meest en toen de KNVB zich meldde “was dat de eerste baan waar ik erg enthousiast over was”.