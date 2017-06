Op het Rotterdamse dak is genoeg te doen

Niet Alpe d'Huez of de Mont Ventoux, morgen staat een klimtijdrit op het programma op de Mont Thornico. Zestien haarspeldbochten leiden met een stijgingspercentage van 3 procent naar een hoogte van 21 meter. Wie de helling bedwongen heeft, wordt beloond met een magistraal uitzicht over Rotterdam.

De garage van het 'Thornico Building' in Rotterdam, waar de wielrenners zich met elkaar meten, doet mee aan de Rotterdamse Dakendagen. Het evenement wordt dit weekend voor de derde keer gehouden.

Je kunt niet zomaar het dak op, bovendien zitten veel bewoners niet op allerlei voorbijgangers in hun trappenhuis te wachten

Daken hebben de toekomst, zegt programmadirecteur Léon van Geest. "In Rotterdam ligt 1 km2 plat dak waar niets mee gebeurt." Juist nu steeds meer mensen naar de stad trekken en de steden moeten 'verdichten', zijn ook de daken - "A-locaties", aldus Van Geest - hard nodig.

En je kunt heel veel op het dak, zegt Van Geest. "Het is goed om daken te vergroenen. Dat ziet er leuker uit, je kunt er water bufferen en daarmee makkelijker temperaturen in gebouwen reguleren." Bovendien kan een dak onderdeel worden van de publieke ruimte, denk aan tennisbanen, schoolpleinen of een openluchttheater. "In Italië en Frankrijk, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gebeurt dat al veel meer, vooral om uit de hitte en de rumoerige, vieze stad te ontsnappen." In Nederland vraagt dat wel de nodige regels. Je kunt niet zomaar het dak op, bovendien zitten veel bewoners niet op allerlei voorbijgangers in hun trappenhuis te wachten. Van Geest: "Dat zijn spannende ontwikkelingen. Maar ik vind het positief dat de brandweer drie jaar geleden tegen ons zei dat we dit niet moesten willen. Dit jaar vroegen ze: wat gaan we doen met de Dakendagen?"

Het is nog niet genoeg, maar mede dankzij zijn festival, ziet Van Geest al meer gebeuren op de daken van Rotterdam. Stadslandbouw, maar ook de Suicide Club, een restaurant met dakterras op het Groothandelsgebouw dat het hele jaar open is. "En op het dak van de Bijenkorf gebeurde nooit iets. Nu is het elk weekend open. Vanwege de Maand van de Architectuur is er de hele maand een tuin met historische beelden van de Coolsingel."

Koorddansen Om 12 uur vanmiddag zullen koorddansers tussen twee van de Lijnbaanflats in het centrum Rotterdam lopen. Op 40 meter hoogte zullen zij 130 meter overbruggen. Verder staat op een van de gebouwen in het centrum een 'tiny house', een minihuisje, een steeds populairdere woonvorm. De bewoners van dit huisje wonen net buiten Rotterdam en proberen hun footprint zo klein mogelijk te houden. Door zelf hun energie op te wekken, water te zuiveren en hun groenten te verbouwen. Hun hele onderkomen is verhuisd naar het Rotterdamse dak, waar geïnteresseerden kunnen komen kijken.

