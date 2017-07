Op het nieuwe familieportret van de wereldleiders werd Trump de hoek in gedreven

Boven het carré hingen schermen in de vier windrichtingen, zoals bij een grote boksarena. Ik volgde de gebeurtenissen via de Duitse ARD, die zich net als de rest van de pers keurig door mevrouw Merkel liet wegsturen, zodat - zoals ze zei - 'wij in rust kunnen werken.'

Lees verder na de advertentie

Niettemin mochten we getuige zijn van de zogeheten familiefoto en vervolgens de gang naar die vergaderruimte maken, zodat we - kruimel, kruimel - een indruk kregen van de algemene stemming onder diegenen die twee derde van de wereldbevolking vertegenwoordigden - en dankzij de aanwezige premier Rutte mochten we ons daartoe rekenen.

Welnu, de heren (en een paar dames) leken elkaar goed te verdragen, al viel wel op hoezeer de Amerikaanse president Trump naar de rand van het familieportret was gedrongen, zo erg, dat de Franse president Macron maar even aan de buitenkant naast hem ging staan.

Macron beweegt zich sowieso gemakkelijk in dit internationale parcours; ik kreeg het gevoel dat hij voor zichzelf een centrale en bemiddelende positie ziet weggelegd, naast bondskanselier Merkel. Frankrijk-Duitsland als as voor de wereld?

Tafelschikking Wat solitair in dit gezelschap werkte de Turkse president Erdogan, maar de Russische president Poetin stond aan zijn zijde bij de groepsfoto en was ook in zijn buurt bij de opstelling van het carré, waar natuurlijk over de tafelschikking goed was nagedacht en onderhandeld. Handdrukken, gezichten, wie met wie. Een hand op een schouder. Veel is het niet Ook nogal alleen: de Britse premier May, die in de carréformatie weliswaar was ingedeeld langs de zijde van voorzitter Merkel, maar dan toch op de uiterste hoek, ingeklemd tussen Erdogan en Trump, terwijl de Chinese president Xi Jinping direct naast Merkel was neergezet, dicht bij wat op een nieuwe wereldorde begint te lijken. Het is natuurlijk allemaal maar interpretatie, maar toch bleek de vrije wereld van Macron, Trudeau, Juncker en Tusk recht tegenover de iets minder vrije wereld geplaatst van Erdogan en Poetin, en die mochten de Zuid-Afrikaanse president Zuma tussen zich in weten - ook geen paradepaard van de internationale politiek. Kruimels. Handdrukken, gezichten, wie met wie. Een hand op een schouder, een bovenarm. De handdruk tussen Trump en Poetin was geënsceneerd als een terzijde, ternauwerbood door één filmpje gevangen - met een smartphone. Kort, hartelijk, een extra kneepje in Poetins onderarm, daarna nog een klop op de rug. Alle hoogoplopende retoriek teruggebracht tot een beschaafde begroeting tussen collega's. Later die middag zaten ze met hun ministers van buitenlandse zaken in witte fauteuils, hun ruggen los van de leuning, onder oorverdovend geratel van motordrives, en wisselden beleefdheden uit. Tussen hen in stond een bloempje. Veel was het niet, maar de apocalyps leek nog ver weg.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.