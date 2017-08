Op het dak ligt ruimte

Aan zijn hit 'Kom van dat dak af' mag Peter Koelewijn dan een aardige zakcent hebben verdiend, een visionaire tekst was het niet. Een kwarteeuw later moedigen steden inwoners juist aan om het dak op te klimmen om tuinen aan te leggen, bijenkasten neer te zetten en feesten te organiseren. In een overvolle omgeving bieden deze vaak onbenutte ruimtes nieuwe mogelijkheden om de stad leefbaar en gezond te houden.

Daken met groen en activiteiten zijn niet alleen belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad, zegt Eveline Bronsdijk van stadsontwikkeling Rotterdam, ze kunnen ook extra recreatieruimte bieden. "Er komt een hele nieuwe laag in de stad die kwaliteit en mogelijkheden biedt. Op het dak kun je ruimte creëren voor ontspanning. Jonge gezinnen gaan nu buiten de stad wonen omdat ze op zoek zijn naar ruimte. Het loont om stedenbouwkundig te kijken hoe we de behoefte daaraan kunnen vervullen."

Juist in Rotterdam is er op daken een wereld te winnen. Het centrum is flink volgebouwd, maar in de stad ligt sinds de wederopbouw voor bijna 80 procent platte daken - ruim 14,5 vierkante kilometer. Om die beter te benutten verstrekt de gemeente subsidie aan mensen die hun dak willen vergroenen. Daarnaast heeft Rotterdam de ambitie om voor 2030 een vierkante kilometer aan 'multifunctionele daken' aan te leggen, zegt Bronsdijk. Het kan gaan om yogalessen, theatervoorstellingen of zelfs een fietsroute op grote hoogte.

Met festivals als de Rotterdamse Dakdagen, het Haagse Rooftopfestival en Roef in Amsterdam proberen grote steden het dak op de kaart te zetten als aantrekkelijke 'verlenging' van de openbare ruimte. Liefhebbers kunnen kiezen uit films, voorstellingen of zelfs een zwembad met riant uitzicht. Toch is nog maar 2 procent van de Amsterdamse daken in gebruik, zegt Jan Henk Tiggelaar, die als projectleider van Rooftop Revolutions helpt om daktuinen aan te leggen.

Biodiversiteit

Zonde, vindt hij, want groene daken helpen tegen muggenplagen, hittestress en wateroverlast. Door klimaatverandering komen die steeds vaker in grote steden voor. Dat komt onder meer doordat op platte, zwarte daken plasjes water blijven liggen en ze stralen ook warme lucht uit. "Een groen dak is goed voor de biodiversiteit", zegt Tiggelaar. "Het is een prettige plek voor bijen en andere insecten, het neemt water op en het is er een stuk koeler dan boven een zwart dak. Zo wordt de balans in de stad weer een beetje hersteld."

Het klimaatbestendig houden van de steden is voorlopig het belangrijkste doel van groene daken, zegt Tiggelaar. Maar ook de maatschappelijke functie is in opkomst. "Die is velerlei. We zijn nu vooral actief in Amsterdam, maar we zijn ook in gesprek met gemeenten als Limburg, Bergen op Zoom en Utrecht. Voor alle versteende plekken met weinig groen liggen er goede kansen op het dak."

Misschien komt er in de winter wel een schaatsbaan op het dak Philip Schemmekes

Het ultieme doel van de organisatoren van Roef is dat er niet alleen meer wordt gedaan met het 'onontgonnen daklandschap', maar ook om de openbare daken uiteindelijk met elkaar te verbinden via luchtbruggen waar je vanaf de straat zo op kunt lopen. "Op de Knowledge Mile, waar Roef vorig jaar plaatsvond, worden de eerste stappen nu gezet richting het langste en hoogste park", zegt organisator Eva Braaksma. "Een mooi vergezicht."

Roef vindt op 8 september plaats in Amsterdam.