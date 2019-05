Op het circuit in Zandvoort was meestal wel wat te renoveren

De drie krijgen na 35 jaar opvolgers, zo werd dinsdag bekendgemaakt. De Nederlandse Grand Prix komt volgend jaar mei weer terug naar Zandvoort, de coureurs snellen weer door de Tarzanbocht en het Scheivlak.

De komst van de Formule 1 is het konijn uit de hoge hoed van prins Bernhard van Oranje-Nassau, eigenaar van het circuit. De komst van het autocircus werd lange tijd onhaalbaar geacht, met name omdat er nog heel veel moet veranderen wil het circuit ‘Formule 1-proof’ zijn. De huidige Formule 1-auto’s zijn groter, breder en sneller dan hun voorgangers. Daarom moet het parcours dit jaar op zeker drie plekken worden aangepast.

Die aanpassingen vinden vooral plaats aan het begin van de ronde. De start komt dichter te liggen bij de Tarzanbocht (bocht één), de Gerlachbocht (twee) wordt aan de buitenkant wijder, iets verder wordt de Hugenholtzbocht (drie) juist aan de binnenkant verbreed. Dan is er ook nog een aanpassing vlak voor de rechte lijn naar de finish. De laatste bocht wordt bovendien meer als ‘kombocht’ neergelegd, waardoor auto’s met meer snelheid het rechte stuk op kunnen komen.

Het zijn ingrijpende veranderingen die het circuit moet ondergaan. Bovendien is er weinig tijd om die door te voeren. Gelukkig zijn die vernieuwingen en renovaties in Zandvoort niets nieuws.

Stoffige rommel

Terug naar 1985, het voorlopig laatste jaar dat de snelste klasse van de autosport langskwam. Er werd nog wel champagne gespoten, het circuit was al niet meer modern genoeg.

Op Zandvoort was het ‘een stoffige rommel’, tekende Trouw op uit de mond van Bernie Ecclestone, toen al de baas van de Formule 1. Niet alleen het circuit, ook de plaatsen voor politie, zorgmedewerkers en de pers waren ondermaats.

Belangrijker nog waren de maatregelen die genomen moesten worden voor de veiligheid. De auto’s gingen te snel, waardoor ongelukken op de loer lagen. Om de snelheid eruit te halen werd in 1973 een chicane geplaatst, de zogeheten Panoramabocht. In 1980 moest eenzelfde constructie ervoor zorgen dat er ook verderop in het parcours langzamer werd gereden. De Malborobocht was geboren.

Het circuit lijkt nu op een wat ingedeukte tovenaarshoed

In de jaren voor de laatste F1-race op Zandvoort werd flink verlies geleden. Dat leidde aan het eind van de jaren tachtig nog tot gevolgen, toen het circuit in feite werd ontdaan van de lange zuidoostelijke lus. De reden was de komst van een groot vakantiepark in 1989 (‘een recreatieve trekker, een rotwoord, maar het staat in onze structuurnota’, aldus toenmalig wethouder Van Kaspel destijds in Trouw), waardoor een groot deel van het circuit moest worden afgestaan. Van de cirkelvormige vorm van het parcours bleef weinig over.

Er moest nieuw asfalt komen, dwars door de duinen. Dat was volgens toenmalig voorzitter van de Stichting Nieuwe accommodatie Zandvoort Bernelot ‘peanuts’, maar het markeerde een nieuwe fase in de ontwikkeling van het circuit. Dat werd kleiner, en minder lang.

In 1999 kende het circuit de laatste aanpassing: de tijdelijke oplossing werd ingeruild voor nu nog bestaande indeling. Het circuit lijkt nu op een wat ingedeukte tovenaarshoed.

Met de aanpassingen die komend jaar moeten worden gerealiseerd verandert er aan die vorm niet veel. Max Verstappen vindt het een ‘uitdagend’ parcours. Een probleem: inhalen is er niet bij. Daarvoor blijft het trajact te smal.