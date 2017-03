Op eigen wijze trainen leidt in de sport niet altijd naar succes

Judoka Juul Franssen gelooft zó in haar eigen aanpak, dat ze via een rechtszaak wil afdwingen dat ze met haar eigen trainers kan blijven werken. Plannen van sportbonden, in het geval van de judobond een centralisatie op Papendal, hebben meer atleten geïnspireerd buiten de gebaande paden te treden. Haar voorgangers hadden wisselend succes.

Het koude buitenbad in het Franse Narbonne was voor Sharon van Rouwendaal het recept voor olympisch goud op de tien kilometer open water in Rio. De 23-jarige zwemster voelde zich niet thuis bij de Nederlandse aanpak, waarbij de weinige talenten bij voorkeur gespaard worden.

Zelfkastijding

Van Rouwendaal wilde keihard afgebeuld worden en vond haar dagelijkse zelfkastijding in Frankrijk bij zwemcoach Philippe Lucas. De excentrieke trainer, steevast behangen met armbanden en kettingen om polsen en nek, beulde haar zo hard af dat ze mentaal klaargestoomd werd voor olympisch goud. Tijdens de laatste meters van de olympische tien kilometer in het water bij de Copacabana zwoer ze dat ze al die martelingen niet voor niets had doorstaan, waarna ze als eerste aantikte.

Een avontuur in Frankrijk pakte voor zwemster Femke Heemskerk juist desastreus uit. Na een teleurstellend WK in 2015 besloot zij opnieuw - ze trainde eerder in Marseille - haar heil in Frankrijk te zoeken. Het jaar bij Team Lucas in Narbonne liep niet goed af. In het olympisch zwembad bleek Heemskerk haar prachtige techniek kwijt, kapot gemaakt door de harde trainingssessies in het buitenbad.

Anders dan bij judoka Franssen werden Van Rouwendaal en Heemskerk wel gesteund door de bond in hun beslissing om buiten de bondsstructuur te trainen - al was er even sprake van dat Heemskerk niet welkom was op een trainingskamp op Tenerife. Die beslissing werd snel teruggedraaid toen de zaak in het nieuws kwam.

Het kostte boksster Nouchka Fontijn iets meer moeite om steun te krijgen van haar bond, de boksbond. De winnares van olympisch zilver in Rio wordt al jaren gecoacht door haar partner Abdul Fkiri, tot grote onvrede van de bond. Fkiri zou te emotioneel betrokken zijn. Bovendien kwam het de bond niet goed uit dat Fontijn in haar eigen woonplaats in Schiedam trainde, omdat er plannen waren om een nationaal trainingscentrum op te zetten op Papendal.