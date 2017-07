Op een half veld behoort Nederland tot de mondiale basketbaltop

Een mondiaal basketbaltoernooi waarop de Nederlandse mannen zilver pakken en de vrouwen vierde worden. Het lijkt onmogelijk, maar toch gebeurde het vorige maand op het wereldkampioenschap 3x3 basketbal in Frankrijk.

Nederland blinkt uit in de relatief jonge basketbalvariant. Vandaag en morgen mogen de Nederlandse mannen voor eigen publiek laten zien wat ze kunnen, als op het Amsterdamse Museumplein om de Europese titel wordt gespeeld. Gisteren begonnen de Nederlandse vrouwen al aan het EK.

Het 3x3 basketbal oogt spectaculairder dan het normale 5 tegen 5. Het veld is half zo groot als een normaal basketbalveld en de bal waarmee wordt gespeeld is kleiner. Daarnaast wordt er korter gespeeld (tot 21 punten of tien minuten) en is de puntentelling anders. Een treffer binnen de cirkel telt voor één en een schot van buiten de cirkel is goed voor twee punten. Bij het 5x5 basketbal zijn scores twee en drie punten waard.

Dat het EK in het hart van de hoofdstad wordt gespeeld past ook binnen het karakter dat 3x3 basketbal heeft. De variant wordt al tientallen jaren op pleintjes gespeeld en het is ook niet voor niets dat de strijd om de Europese titel tegelijk met de Urban Sports Week in Amsterdam wordt gehouden.

Voorsprong

Nederland behoort tot de mondiale top van het 3x3 basketbal en dat komt volgens Martin Ho Suie Sang doordat Nederland al jarenlang veel aandacht aan de sport besteedt. "Sinds 2009 zijn we daarmee bezig", vertelt de manager ontwikkeling van de Nederlandse basketbalbond (NBB). "We waren een van de eerste landen die zich met het ontwikkelen van 3x3 basketbal op topsportniveau bezig hielden. Vanaf het moment dat we daarmee begonnen hebben we een voorsprong op andere landen."

Het EK is een zwaarder toernooi dan het WK, omdat er minder zwakke ploegen aan meedoen

De komende jaren zal de concurrentie voor Nederland echter toenemen, verwacht Ho Suie Sang. De sport is vanaf 2020 ook te zien tijdens de Olympische Spelen en dus zien andere landen dat er kansen liggen op een medaille. "Doordat de sport nu veel aandacht krijgt hoop ik dat er meer middelen vrijkomen, zodat we de voorsprong die we nu hebben kunnen behouden", zegt Ho Suie Sang. "Maar het is moeilijk om nu al te voorspellen waar we in 2020 staan ten opzichte van andere landen. Ik verwacht wel dat het goud naar Amerika gaat als dat land 3x3 basketbal serieus gaat nemen. De kandidaten voor de overige medailles liggen dicht bij elkaar."

Als Nederland tot een van die medaillekandidaten wil behoren moeten 3x3-spelers zich snel volledig op de sport kunnen richten, vindt Ho Suie Sang. Nu is het nog zo dat het 3x3 vooral in de zomermaanden wordt gespeeld en dat de spelers het combineren met het spelen van 5x5 basketbal. "Als basketballer kun je wel je brood verdienen in het 5x5, maar niet in het 3x3. Spelers zullen nu dus sneller kiezen voor het spelen van vijf tegen vijf. Maar de wereldbasketbalbond Fiba wil dat er basketballers opstaan die zich gaan specialiseren in het 3x3."

Maar voordat het zover is en Nederland zich kan gaan richten op de Spelen van 2020, wacht eerst het EK. Brian Benjamin, bondscoach van de mannen, tempert de hoge verwachtingen. "Ik ben al tevreden als we de kwartfinales halen", zegt hij. "Het EK is een zwaarder toernooi dan het WK, omdat er minder zwakke ploegen aan meedoen. Daarnaast zijn we nu voor het eerst favoriet. Tegenstanders kijken anders tegen ons aan en hebben niks te verliezen. Als we de groepsfase doorkomen valt er een stukje druk weg en kan er van alles gebeuren."