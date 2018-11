Op de Spelen van Tokio is de chef de mission de publiekstrekker

Het zou zomaar kunnen dat de nieuwe chef de mission van de Nederlandse sporters in 2020 in Tokio een grotere attractie wordt dan de atleten zelf. Pieter van den Hoogenband gaat zich namelijk ontfermen over de olympische sporters die over twee jaar voor de Olympische Spelen naar Japan afreizen. Hij neemt het stokje over van Maurits Hendriks, die zijn baan als technisch directeur combineerde met de functie van chef de mission. Esther Vergeer blijft aan als chef de mission van de paralym­pische sporters.

Tijdens de Spelen van Rio in 2016 kwam er veel kritiek op het func­tioneren van Hendriks vanwege de affaire-Yuri van Gelder. De turner werd naar huis gestuurd, omdat hij zich had misdragen: hij was buiten het olympisch dorp op stap gegaan. Ook kwam er veel kritiek op de ­‘losersvlucht’, het vliegtuig met de sporters die geen medaille hadden gewonnen en die eerder dan de anderen naar huis moesten.

Voor de Spelen van Rio werd al bekend dat Hendriks de zomer- en winterspelen niet meer zou combineren. Met zijn werk als technisch directeur erbij was het te druk geworden. Daarom nam topsportmanager Jeroen Bijl het stokje al over voor de Winterspelen van Pyeongchang in februari van dit jaar. Na die Spelen vertrok Bijl bij de sportkoepel.

Magische grens

Met Pieter van den Hoogenband heeft TeamNL, zoals de olympische ploeg door NOC-NSF wordt genoemd, een icoon uit de Nederlandse sportgeschiedenis als boegbeeld in Tokio. Van den Hoogenband werd in Sydney olympisch kampioen op de 100 en 200 meter vrije slag. Hij werd de eerste man die op het koningsnummer onder de magische grens van 48 seconden dook. Op de 200 vrij versloeg hij in het zwemgekke Australië de grote thuisfavoriet Ian Thorpe. Vier jaar later prolongeerde Van den Hoogenband in Athene zijn olympische titel op de 100 vrij.

Sindsdien kan ‘VDH’ geen stap in een stadion zetten, of hij wordt aangeklampt voor een handtekening. In 2008 wilde hij op de Spelen in ­Peking ‘nog één keer een deuk in het heelal slaan’. Dat lukte niet. Hij werd vijfde in de olympische finale op de 100 vrij.

Na zijn carrière deed Van den Hoo­genband verschillende dingen. Hij werkte als zwemcommentator bij Eurosport, sprak op verschillende evenementen, was ambassadeur voor goede doelen en adviseur op het gebied van bedrijfsleven en sport.

In het zwembad was hij ook nog te vinden, maar niet in het water. De drievoudig olympisch kampioen was lang verbonden aan de naar hem vernoemde ‘Pieter Cup’, een wedstrijd voor jonge talenten binnen de jaarlijkse Swim Cup. In 2017 wilde hij zijn naam niet meer aan het ­onderdeel verbinden, omdat hij vond dat de zwembond er ‘een zootje’ van maakte.