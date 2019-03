Op de Special Olympics is meedoen belangrijker dan winnen

Ragna Schapendonk heeft eigenlijk geen idee hoeveel medailles het Nederlandse team precies heeft gewonnen. Op de Special Olympic World Games zijn prestaties niet het belangrijkste. Meedoen is belangrijker dan winnen. “Het waren er iets van 31 goud, of 39. Heel veel in ieder geval”, vertelt de voorzitter van Special Olympics Nederland vanuit het vliegtuig vlak na aankomst uit Abu Dhabi gisteren. Er werd 31 keer goud gewonnen, 18 keer zilver en 19 keer brons. Schapendonk weet niet precies hoe Nederland daarmee is geëindigd in het medailleklassement. “Geen idee. Gisteren was de medaillespiegel niet up to date.” Schapendonk wil maar zeggen. Het maakt allemaal niet uit. “Wij hebben 64 sporters meegenomen en het zijn allemaal helden.”

In het begin durfden ze nog niet met elkaar te praten, aan het einde werden er volop speldjes uitgewisseld Ragna Schapendonk, voorzitter van Special Olympics Nederland

TeamNL bij terugkomst op Schiphol. © ANP

De Special Olympics is een evenement voor verstandelijk beperkte sporters. Net als de Olympische Spelen vindt het evenement eens in de vier jaar plaats.

Het idee voor het sportevenement ontstond 51 jaar geleden in Amerika. Eunice Kennedy Shriver, de zus van de latere president, ergerde zich in de jaren vijftig en zestig aan hoe mensen met een verstandelijke beperking werden behandeld. Haar zus Rosemary had een beperking. Samen deden ze allerlei sporten. Tot haar grote ergernis zag Eunice hoe mensen zoals haar zus in de samenleving werden geweerd. Ze werden in die tijd snel in een instelling geplaatst en verder genegeerd alsof ze niet bestonden. Dat stak de zus van John F. Kennedy. Om daar verandering in te brengen richtte ze Camp Shriver op in haar eigen achtertuin. Op het kamp werd samen gesport en gekeken naar hoe kinderen met een verstandelijke beperking gebruik konden maken van hun talenten. Het kamp vormde de basis voor het wereldwijde evenement dat later de Special Olympics is gaan heten.

Challenge met Epke Nederland ging met een afvaardiging van 64 sporters naar de Verenigde Arabische Emiraten. In de maanden voor het evenement zorgde een campagne voor meer bekendheid voor de sporters. Zo daagde turner met het syndroom van Down Erik van Loenen de olympisch kampioen Epke Zonderland uit voor een challenge in de turnhal. Samen met Epke zat hij aan tafel bij ‘De Wereld Draait Door’ om vol bravoure te vertellen dat Zonderland zijn borst maar nat moest maken. Op het Turngala A Touch of Gold kwam hij samen met Zonderland in actie. Van Loenen werd twee keer vierde en drie keer vijfde in Abu Dhabi. Gouddelver van de ploeg was zijn teamgenoot Arjan van Rijssen die de beste was op de meeste turntoestellen met vier gouden plakken, twee keer brons en een vierde plek. © ANP Ragna Schapendonk zag in een week veel zelfvertrouwen ontstaan bij de deelnemers. “In het begin durfden ze nog niet met elkaar te praten, aan het einde werden er volop speldjes uitgewisseld.” Veel sporters hadden nog nooit in een vliegtuig gezeten. Ze gaven de piloot een staande ovatie bij de landing. Met een ervaring rijker keren ze straks weer terug naar de sportclub, waar sommige Special Olympics-gangers ook samen met valide sporters sporten. Precies zoals Eunice Kennedy Shriver het ooit bedacht had.

