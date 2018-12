Op de meeste basisscholen is piet nog altijd roetzwart

Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar, zo heeft onderzoekscentrum Duo Onderwijsonderzoek & Advies maandag bekendgemaakt op basis van een rondvraag onder bijna ­zeshonderd scholen verspreid over Nederland.

Hoewel er veel zwarte pieten rondlopen, constateren de onderzoekers wel dat de zwartepieten­discussie ook van invloed is op de scholen. Zo worden de zwarte ­helpers op bijna een derde van de scholen vergezeld door roetveeg­pieten; een kleine stijging. Vorig jaar maakte de roetveegpiet zijn opwachting op een kwart van de basisscholen.

Piet is op protestantse en katholieke basisscholen vaker traditioneel uitgedost dan op openbare scholen

Vooral op scholen in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is deze van uiterlijk veranderende piet een vertrouwde verschijning aan het worden. Ook is er een verschil tussen openbare en christelijke scholen. Piet is op protestantse en katholieke basisscholen vaker traditioneel uitgedost dan de piet die bij openbare scholen op bezoek komt.

Vrijwel alle basisscholen vieren sinterklaas, behalve sommige orthodox-christelijke of islamitische scholen. Op het merendeel van de scholen is er geen discussie binnen het team geweest over het soort piet. Ook onder ouders was er weinig verdeeldheid. Een uitzondering vormen de drie eerdergenoemde grote steden, waar in een kwart van de gevallen wel discussie ontstond tussen ouders.

Leerkrachten schreven bij het onderzoek vaak dat de zwarte­pietendiscussie moet stoppen of met meer respect voor elkaar gevoerd moet worden. Ook merken de docenten op dat voor kinderen de kleur van de pieten helemaal niets uitmaakt.

