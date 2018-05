Op de kibboets aan de grens met Gaza brandt het graan

Vanaf de Israëlische kibboets Mefalsim, 800 meter van de grens met Gaza, zijn de Palestijnse demonstranten niet meer dan stipjes in het veld. Maar toch zijn ze heel dichtbij. De inwoners horen hen, en ruiken hen.

Opzwepende muziek golft over de heuvels hierheen. Het zijn Palestijnse strijdliederen die daar uit megafoons schallen. "Ze maken er een feestje van", zegt een inwoner van Mefalsim met droeve ironie. Ze staat in haar tuin te bellen en doet live verslag van het brandende graanveld, op slechts een paar meter van haar huis.

"We zijn best wat gewend. Raketten, tunnels. Maar dit komt zo dichtbij", zegt Leny Chaviv (60), die ook een paar meter van het vuur vandaan woont. Toen de Nederlandse hier in de jaren zeventig kwam wonen om sinaasappels te plukken (en later te trouwen) heeft ze 'vrede' lang als devies gehad. Maar ze is het geloof een beetje verloren. "Vanmorgen dacht ik: wat voor zin heeft het nou dit bij ons aan te richten. Sorry hoor, maar: rot-Arabieren."

Het is niet eenvoudig wat de soldaten moeten doen. Te bepalen wie terrorist is en wie niet. Daniel Taraken

Chaviv is ook patriottischer geworden, zegt ze. Aan het tuinhek van haar huis wappert een Israëlische vlag, nog van Onafhankelijkheidsdag onlangs. "We hebben hun land gegeven, toen we uit Gaza weggingen, en dit gekregen."

In de verte klinken schoten. Er zijn vast weer Palestijnse gewonden of doden. Wat vindt Chaviv van de kritiek in Nederland op het optreden van het Israëlische leger? "Mijn zoon is net uit het leger. Ik zou niet willen dat hij daar moest staan om iemand dood te schieten... Maar aan de andere kant: als ze met een massa doorbreken... dat wil je ook niet. Soldaten mogen alleen op de Palestijnen schieten als ze een bepaalde grens doorbreken, anders schieten ze alleen op de benen."

Snelkookpan Bellen, bellen. Meerdere malen lukt het niet om het hoofd veiligheid van het regiobestuur te spreken. Ilan Isaacson: "Het is een snelkookpan hier, er is net weer een brand uitgebroken." Sinds een paar weken gebruiken Palestijnen een oersimpele, maar doeltreffende methode om het geavanceerde Israëlische leger te overtreffen: vliegers met molotovcocktails of brandende kolen zweven over de grens en worden dan losgelaten. De wind staat altijd landinwaarts. Brandschade tot nu toe, zegt Isaacson, is zo'n 350 hectare graanveld en 700 hectare bos. Rondrijdend door het glooiende landbouwgebied zie je nu een zwart gevlekt landschap. En er is meer schade, zegt hij. "Hamas probeert de installaties te raken waar het leger een ondergrondse muur aan het aanleggen is tegen hun tunnels. En ze proberen de soldaten te raken. En de boeren op het veld." Het is verrassend te zien dat de boeren ook op deze gewelddadige dag aan het oogsten zijn, tussen de brandende velden. Isaacson: "We zijn allemaal boeren hier, we cultiveren onze grond, tot de laatste meter aan de grens." Even buiten de kibboets staat Daniel Taraken (33) met zijn jonge gezin het gewelddadige tafereel gade te slaan. Vijf jaar geleden diende hij zelf in het leger, tijdens de Gaza-oorlog raakte hij gewond. "Het is niet eenvoudig wat de soldaten moeten doen. Te bepalen wie terrorist is en wie niet. Als je tegenover ze staat - hij bedoelt Palestijnen - dan zie je de mensen. Het probleem is dat ze daar worden gegijzeld door Hamas."

