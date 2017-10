Op de dag van het Catalaans referendum bivakkeren de separatisten in het stembureau

In heel Catalonië bezetten separatistische politici, leraren en ouders, sommigen met hun kinderen, in de nacht van vrijdag op zaterdag al scholen en andere openbare gebouwen. Zaterdagnacht gingen de meeste kinderen naar huis. De Catalaanse politie bezocht de stembureaus zaterdag en constateerde dat zeker 160 stemlokalen bezet werden gehouden.

De regioregering van Catalonië had voor de volksraadpleging van zondag ruim 2300 stemlokalen willen openen. Daarvan heeft de politie er vele honderden verzegeld op last van de Spaanse regering. De separatistische Catalaanse regering wil zondag een stembusgang houden ondanks een verbod van de rechter. De grondwet staat, net als in de meeste Europese landen, geen lokaal referendum over afscheiding toe.