Op de correctievoorschriften voor correct taalgebruik is van alles aan te merken

In alle eerlijkheid: er bestáán natuurlijk wel correctievoorschriften, maar daar is van alles op aan te merken.

Ik geef een paar voorbeelden uit de officiële 'Vakspecifieke informatie centraal examen 2018' voor het vwo. Die begint met de regel dat 'correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open vragen'. Dat staat erbij om te voorkomen dat leraren een fout geschreven letter bij meerkeuzevragen als incorrect taalgebruik aanmerken.

Recent is toegevoegd: 'zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: omdat ...) dient niet fout te worden gerekend'. Dat is gedaan omdat vroeger hele zinnen werden geëist, en de leerling dan altijd begon met het herhalen van de vraag, wat dan weer niet mocht worden meegeteld voor het maximale aantal woorden.

Staat er ook iets specifieks in over wat er wel fout gerekend moet worden? Jawel, 'fouten in woordcombinaties zoals die vaak voorkomen in bijvoorbeeld de combinatie 'te allen tijde' moeten per woord afzonderlijk worden geteld'. Dus als je 'ten alle tijden' schrijft heb je drie fouten aan je broek.

Zijn die correctievoorschriften zelf correct? Tja: 'onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde'. Er is vast wel een corrector die vindt dat het 'moeten' moet zijn.

